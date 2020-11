Der neue Kalender von Gabriela Meier-Goerlich enthält jeden Monat ein für die Jahreszeit passendes Bild. Dabei zeigt die Hobbyfotografin schöne Naturaufnahmen ebenso wie ungewohnte Stadtansichten. Das Titelbild ziert in diesem Jahr eine nicht alltägliche Ausfertigung des Stadtwappens.

Herbstliche Farbenpracht und weihnachtliches Flair

Das Oktoberblatt präsentiert herbstliche Farbenpracht an der Brunnenallee. Im Dezember erscheint die Eschstraße in weihnachtlichem Flair. Die Impressionen über zwölf Monate hat die Bünderin mit passenden Zitaten ergänzt.

Der Kalender erscheint zum 16. Mal in Zusammenarbeit mit der Stadt Bünde. Erhältlich ist er für 7 Euro im Stadtmarketingbüro, der Buchhandlung „Bünder Leseecke“, der „Mayerschen Buchhandlung“ in der Eschstraße sowie der „Buchhandlung Knöll“ in der Bahnhofstraße.