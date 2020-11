Erinnerungen eines Weltbürgers

Nur zwei Jahre in Gütersloh

Henze, der zu den bedeutendsten deutschen Komponisten nach 1945 zählt, war neun Jahre alt, als er nach Bünde kam – genauer gesagt nach Dünne, was damals eine eigenständige Gemeinde war. In seiner Autobiographie „Reiselieder mit böhmischen Quinten“ erinnert er sich auf einigen Seiten an die damalige Zeit. Zudem gibt es ein Tondokument von ihm, in dem er von den Ereignissen der Pogromnacht erzählt. Dieses Dokument ist Teil eines Films, an dem der Bünder Filmemacher Norbert Kaase derzeit arbeitet. Ende des Jahres soll die Dokumentation über die Geschichte der Juden in Bünde fertig sein.

So erinnert der Film auch an die Bünder Zeit der Familie Henze, die vergleichsweise unerforscht ist. Hinweise liefern seine Autobiographie und zwei Aufsätze des Bielefelder Historikers Johannes Altenberend.

Widersprüchlich sind die Angaben darüber, wie lange die Familie Henze in Gütersloh gewohnt hat. Während der Komponist in seinen Erinnerungen schreibt, die Familie sei im Frühjahr 1930 nach Bielefeld gezogen, nennt Altenberend mit Verweis auf die Unterlagen im Bielefelder Stadtarchiv Oktober 1928. Als gesichert gilt der Beginn des Bünder Zeitraums. Der Vater Franz Henze, ein Lehrer, habe sich mit dem Schuljahresbeginn 1935 freiwillig nach Dünne versetzen lassen, schreibt der Historiker.

Das Wohnhaus steht noch heute

Grund für den Wechsel waren Denunziationen, denen sich der Lehrer ausgesetzt sah. So hatte er in Bielefeld an der so genannten „Sammelschule“ unterrichtet, deren Direktor ein Sozialdemokrat war. 1933 wurde die Bildungseinrichtung von den Nationalsozialisten aufgelöst und die Lehrer kamen an andere Schulen. Wegen seiner „Sammelschulen“-Vergangenheit wurde Franz Henze von Teilen der Lehrerschaft später offenbar kritisch beäugt, was zu dem Wechselansinnen führte.

Dieser Schritt ist bemerkenswert, weil der Vater, wie Altenberend feststellt, „während der Dünner Jahre einen radikalen Gesinnungswandel vollzog und sich der nationalsozialistischen Ideologie annäherte“. Mit Hilfe des Historikers Norbert Sahrhage, der in den alten Meldeverzeichnissen nachschaute, ließ sich der Wohnort der Henzes herausfinden. Sie lebten im Lehrerhaus in Dünne, in jenem Gebäude, in dem mittlerweile der offene Ganztag der Grundschule untergebracht ist.

Zur Schule ging Hans Werner Henze in Bünde – in dem Gebäude der damaligen Oberschule für Jungen befindet sich heute das Gymnasium am Markt. Allerdings ist nicht dieses Gymnasium, sondern das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium der Nachfolger der alten Oberschule.

Kein guter Schüler

In seiner Autobiographie beschreibt der Autor unter anderem die Strapazen des Schulweges: „Zum Gymnasium nach Bünde und wieder nach Hause mussten Bruder Gerhard und ich jeden Morgen zehn Kilometer hin- und zurückradeln. Auch im Winter, wenn es zuweilen irrsinnig kalt war – bis 25 Minusgrade.“

Ein guter Schüler scheint Henze nicht gewesen zu sein. Wie Altenberend schreibt, gab es gute Noten nur in Kunst und Musik, in Mathematik und Latein hingegen sah es schlecht aus. Der Bünder Schuldirektor Wagner nannte den vor allem im Winter beschwerlichen Schulweg als einen der Gründe, stellte aber auch fest, Hans Werner Henze sei seinen „Schulpflichten sehr lässig nachgekommen“.

Mit leichtem Vorbehalt sind die Schilderungen der Pogromnacht zu betrachten. So meint Henze sich mehr als 50 Jahre später daran zu erinnern, dass die Synagoge angezündet worden sei. Aber da sie in einer dichten Wohnbebauung (Hinterhof in der Eschstraße) stand, trifft dies wohl nicht zu. Stattdessen war die Synagoge ausgeräumt und das Inventar auf dem Bünder Marktplatz verbrannt worden.

Henze erinnert sich an die Zerstörungen auf dem jüdischen Friedhof. Authentisch wirken seine atmosphärischen Beschreibungen: „Alle taten, als ob nichts geschehen wäre. Und niemand fragte.“ Seine Angst vor dem regimetreuen Vater war groß: „Dass auch dieses Ereignis im Elternhaus kein Thema war, verstand sich inzwischen für uns schon von selbst.“

Musikunterricht vom Zigarrenhändler

Als Henze seine Erinnerungen verfasste, lebte er in Marino in der Nähe von Rom. Nachdem er erfahren hatte, dass sich eine Bünder Schul-AG mit dem Thema Judenverfolgung beschäftigte, ließ er seine Schwester Margitta am 9. November 2011 bei der Gedenkfeier zur Pogromnacht einen Brief vorlesen. In ihm heißt es unter anderem: „Wir, die Lebenden, haben die Erinnerungen wie eine schwere Bürde zu tragen und zu ertragen, auf dass unsere Kinder und Enkelkinder mit Heilung versehen werden können.“

Das Elternhaus befand der junge Henze als bedrückend, aber er ruft in seinem Buch auch angenehme Dinge aus der Bünder Zeit in Erinnerung, zum Beispiel „das frühmorgendliche Pilzesuchen“. Und dann war da noch der Musikunterricht, den er als Zehnjähriger erhielt: „Ein Herr Albrecht Hüing aus der Kreisstadt Bünde schloss einmal in der Woche seinen Zigarrenladen ab und bemühte sich radelnd nach Dünne hinauf, um mir und anderen Lehrerkindern Klavierunterricht zu geben.“

Auch der Vater habe seine musikalischen Interessen „bei aller Kälte“ ein wenig gesteuert, räumt Henze ein. So habe er ihn zu Bach gebracht: „Wo immer in den Städten Bünde, Bielefeld oder Herford Orgelmusik aus einer Kirche tönte, setzte ich mich hinein und hörte den übenden Organisten zu.“

Auch die Anfänge als Komponist fallen in diese Zeit. In Dünne habe das Komponieren begonnen, schreibt der Autobiograph. Allerdings behutsam. Nach der Bünder Oberschule besuchte Henze das Staatlich-Städtische Gymnasium in Bielefeld: „Angeregt von musizierenden Klassenkameraden, widmete ich mich dem Komponieren und Musizieren mit einer Ausschließlichkeit, die jegliche Art von üblicher Schularbeit sozusagen von selbst verhinderte.“ Der Komponist in Henze war erwacht.

Entdeckung der Homosexualität

Mit Bünde beziehungsweise Dünne verbunden ist eine weitere einschneidende Erfahrung: die Entdeckung der eigenen Homosexualität. So lernt er als 14-Jähriger einen französischen Kriegsgefangenen kennen, von dessen Schönheit er überwältigt ist. Umso größer die Enttäuschung, als der Franzose ihm ein Foto seiner Verlobten zeigt. Noch mehr als 50 Jahre später erinnert sich Henze an den „dunklen, schmerzhaften Schock“ und die Eifersucht.

Es sind nur wenige Seiten der Autobiographie, die einen Einblick in das Leben in Dünne geben. Vielleicht ist die Knappheit ein Grund dafür, dass die sieben Jahre des Komponisten in Bünde im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent sind. Immerhin gab es anlässlich des 80. Geburtstags in Bünde eine Veranstaltungsreihe zu Henze. Zu den Mitwirkenden zählte das Ensemble Horizonte, das in der Aula des Gymnasiums am Markt eine Komposition des Meisters zu Gehör brachte.

Zur Person

Hans Werner Henze (1926 – 2012) zählte zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er stammt aus Gütersloh und lebte mit seinen Eltern und fünf Geschwistern sieben Jahre in Bünde (Dünne). Dort besuchte er die Oberschule für Jungen, aus der später das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium hervorgegangen ist.

Als ein Schwerpunkt in seinem Werk sind die Bühnenkompositionen (Opern) zu betrachten. Spektakulär die Ereignisse um das „Floß der Medusa“, das 1968 in Hamburg uraufgeführt werden sollte. Aus Protest gegen den aus ihrer Sicht „bourgeoisen Kulturbetrieb“ störten Studenten die geplante Aufführung und rollten eine rote Fahne aus. Der Chor wiederum weigerte sich, unter dieser roten Fahne zu singen. Und Henze seinerseits solidarisierte sich mit den Protestierenden und feuerte deren “Ho-Ho-Ho-Chi-Minh”-Rufe sogar noch an.

Da die Uraufführung im Radio übertragen werden sollte, bekamen die Zuhörer einen Teil der Eskalation mit. Im Rundfunk wurde anschließend eine Aufzeichnung der Generalprobe gesendet.

Zu diesem Zeitpunkt lebte Henze schon lange in Italien. Dort war er der Kommunistischen Partei beigetreten. Eng verbunden war er mit der Dichterin Ingeborg Bachmann (1926 – 1973), die der homosexuelle Komponist sogar heiraten wollte. Aber auch zu vielen anderen Künstlern und Intellektuellen hatte der Weltbürger Henze Kontakt.

Er starb am 27. Oktober 2012. Beigesetzt wurde er in Marino (Provinz Rom).