„Wir sind auch systemrelevant“

Doch mit Beginn der Corona-Pandemie und dem inzwischen zweiten Lockdown herrscht in den Räumen an der Borriesstraße Stille: keine Kinder, die erste Tanzschritte einüben, oder Senioren, die sich beim Tanztee treffen. Für Bettina und Peter Marks, Inhaber des 1912 gegründeten Familienunternehmens, eine herausfordernde Situation. „Wir jammern nicht. Zehntausende Unternehmen aus dem Bereich Kultur, Freizeit und Fitness haben sich derzeit mit genau diesem Problem auseinanderzusetzen. Es ist ein Solidarbeitrag, den wir zu leisten haben. Aber so etwas beruht auf Gegenseitigkeit. Deshalb nehmen wir die Bundesregierung beim Wort und erwarten, dass ihre Versprechen in Sachen Unterstützung eingehalten werden“, sagt Peter Marks.

Als Tanzhaus habe man bereits im ersten Lockdown für acht Wochen schließen müssen. Man habe in dieser Zeit eine Videoplattform geschaffen, mit der beispielsweise Mitmach-Tanzstunden online bereitgestellt wurden. So konnten Nutzer dieses Angebots bestimmte Tanzschritte einüben. „Wir haben versucht, durch diese Serviceleistung mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben“, so Peter Marks. Jetzt im zweiten Lockdown verzichte man allerdings auf dieses Streamingangebot. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass etliche unserer Gäste damit Probleme haben, weil nicht alle unbedingt technikaffin sind.“

Von Mitte Mai an seien wieder Tanzkurse unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen angeboten worden. „Es hat jedoch bis in den August hinein gedauert, bis die Menschen sich wirklich getraut haben, daran teilzunehmen“, berichtet Peter Marks. Und das, obwohl man sehr umfassende Hygienekonzept umgesetzt habe. Aber nicht nur die Zahl der Kursteilnehmer sei zurückgegangen. Ein weiteres Standbein für das Tanzhaus sind Events, die hier veranstaltet werden – seien es Hochzeiten, gesellschaftliche Ereignisse wie jahreszeitliche Feste oder spezielle Tanzabende. „Über das Jahr verteilt sind das normalerweise 40 bis 50 derartige Veranstaltungen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten wir nur eine kleine Hochzeitsfeier.“ Die Folgen seien auch für die Mitarbeiter spürbar. Zum Kernteam gehören 15 Angestellte, darunter fünf Auszubildende. Bis auf die Azubis seien alle in Kurzarbeit.

Auf der einen Seite gesunkene Einnahmen, auf der anderen fortlaufende Betriebskosten: „Das kann man nur eine gewisse Zeit aushalten“, sagt Peter Marks. Er sieht die Bundesregierung in der Pflicht. So hat das Bundesfinanzministerium verkündet, dass Betroffenen pro Woche der Schließungen Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt werden sollen.

Was das Ehepaar ärgert: „Zu Beginn der Coronakrise hieß es, dass nur systemrelevante Einrichtungen geöffnet haben dürfen. Aha, das sind wir scheinbar nicht, haben wir uns anschließend gesagt. Aber das ist ein absoluter Irrtum. Der Kultur-, Freizeit- und Sportbetrieb ist absolut systemrelevant“, stellt Peter Marks klar. Und seine Frau Bettina fügt hinzu: „Der Entzug von Musik und Lebensfreude wirkt wie ein Gift. Das ist ein schleichender Prozess, dessen Auswirkungen inzwischen sichtbar werden.“