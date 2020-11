Auf die Bitte der Schulleitung hin, auf dieser städtischen Fläche doch eine Maskenpflicht anzuordnen, reagierte das Ordnungsamt eher ablehnend. Inzwischen hat die Stadtverwaltung ihre Meinung in der Sache aber geändert. Man werde dem Wunsch der GaM-Leitung nachkommen, informierte die städtische Pressesprecherin Doris Greiner-Rietz auf Anfrage. „Zurzeit wird eine Allgemeinverfügung seitens der Stadt erarbeitet“, so Greiner-Rietz. Auf dem Marktplatz herrsche an Markttagen generelle Maskenpflicht, daher dürfe er während des Wochenmarktes nur mit Maske betreten werden.