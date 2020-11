Mann attackiert „Ex“ und beleidigt Polizisten

Prozess: hohe Geldstrafe für 38-Jährigen – Angeklagter hatte am Tattag fast drei Promille Alkohol im Blut

Bünde (WB). Dass Alkohol und Beziehungsfrust keine gute Mischung sind, hat am Donnerstag ein Prozess am Bünder Amtsgericht gezeigt. In der Verhandlung handelte sich ein 38-jähriger Pole eine hohe Geldstrafe ein.