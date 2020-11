Brief an die Bundeskanzlerin

Drei Standbeine tragen den Hof Steckenpferd. Etwa 200 Mädchen und Jungen besuchen regelmäßig die Kinder-Reitschule, die sich an der Hippolini-Pädagogik orientiert. Der Erlebnishof wiederum soll Kindern, aber auch ihren Eltern zeigen, wie eine verantwortungsvolle Landwirtschaft aussieht und wo die Lebensmittel herkommen. Kindergärten und Schulen nutzen dieses Angebot gerne, Kindergeburtstage wurden vor Corona regelmäßig auf dem Hofgelände gefeiert und Ferienspiele veranstaltet. Und der eigene Hofladen dient der Vermarktung dieser Produkte.

Von diesen drei Betriebszweigen seien zwei praktisch weggebrochen, nur der Hofladen würde derzeit erfreulich gut laufen, sagt Sandra Kreft. Hoffnung darauf, dass sich das in diesem Jahr noch ändern wird, hat sie wenig – immerhin sei die Saison praktisch abschlossen. „In den Sommerferien haben wir stramm durchgearbeitet, um alles aufzuholen“, berichtet sie. Und dann sei der zweite Lockdown gekommen.

Um auf die Situation des Erlebnishofes, aber auch ähnlicher mittelständischer Unternehmen aufmerksam zu machen, hat sie sich zu einem außergewöhnlichen Schritt entschlossen. In den sozialen Medien veröffentlichte sie einen mehrseitigen Brief, den sie direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel adressierte. Darin heißt es: „Sehr geehrte Frau Merkel, lange habe ich überlegt, ob ich mich in den sozialen Netzwerken an Sie wende. Aber wenn es genug ist, ist es genug.“ Sie sehe Corona als hochansteckende Viruserkrankung an, leugne die Gefahr keineswegs. Schon im Frühjahr beim ersten Lockdown sei der Erlebnishof als Nischenunternehmen aber übersehen worden, ein damals an die NRW-Landesregierung geschriebener Brief sei nicht beantwortet worden. Weiter heißt es „Mit ihrem top ausgeklügelten Mini-Lockdown bestrafen sie nun die, die das ganze Jahr schon ihren Kopf hingehalten haben. Die, die neue Ideen entwickeln mussten, die die umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt haben, weil sie Verantwortung übernehmen.“ Fast 28.000 mal sei der Brief angeklickt worden, 40 überwiegend positive Kommentare gebe es dazu. „Wir wollen nicht jammern. Aber ich habe den Eindruck, als ob viele Corona-Maßnahmen nicht zu Ende gedacht sind und die Folgen oftmals die treffen, bei denen die Möglichkeit einer Infektion gleich null ist“, sagt die Hofchefin. Und stellt an die Bundeskanzlerin gerichtet die Frage: „Was bitte läuft an Ihrem runden Tisch gerade schief?“