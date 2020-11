Laut Polizei kam es zu dem Vorfall gegen 21.35 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Brunnenallee. Der 21-jährige Mitarbeiter soll gesehen haben, wie sich ein Mann Tabakwaren in die Taschen steckte und dann an der Kasse vorbei ging, ohne zu zahlen. Im Eingangsbereich des Supermarktes habe der Mitarbeiter den Verdächtigen dann angesprochen, woraufhin die Situation eskalierte.

Der Mann habe unvermittelt einen neben ihm stehenden Desinfektionsspender gepackt und ihn gegen den Brustkorb des Supermarktmitarbeiters geschleudert. „Danach verschüttete er eine Flasche Limonade über dem Mann und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung“, so die Polizei.

Der Marktleiter kam seinem Mitarbeiter, der Schmerzen im Brustbereich hatte, zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Sowohl für den Marktleiter als auch für den Mitarbeiter sei der ausfällig gewordene Mann kein Unbekannter und sie gaben eine sehr genaue Beschreibung an die Polizei weiter. Deshalb konnten die Beamten nach kurzer Fahndung einen 20-jährigen Bünder identifizieren. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.