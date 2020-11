Die Entscheidung, das Gesellschaftshaus zu schließen, hat Gudrun Büscher schon vor einem Jahr getroffen. Nach 18 Jahren „hat es einfach gereicht“. Dass sie sich Corona-bedingt nicht mit einer letzten großen Feier verabschieden kann, tut ihr nicht leid. „Corona hat es sogar leichter für mich gemacht“, erklärt Büscher. Sie resümiert: „Momentan läuft nichts und wer weiß wie lange noch. Mittendrin zu gehen, wäre schwerer gewesen.“

Die ehemalige Hochbautechnikerin hatte schon immer Interesse an der Branche. Als sie dann die Möglichkeit bekam, das Gebäude an der Wehrbreede 8 in Bünde zu pachten, schlug sie zu. Die Räumlichkeiten hatten viel Potenzial, erzählt Büscher. Der separierte Raum mit Doppeltüren sei perfekt fürs Büffet gewesen. Anderes habe sie gemeinsam mit ihrem Mann, der in der ersten Zeit ebenfalls mit anpackte, passend eingerichtet. Viel Energie und Herzblut stecken in den Räumen ebenso wie in jeder ausgerichteten Veranstaltung. Die Jahre haben gezeigt, dass es sich gelohnt hat.

Um die dreißig bis vierzig Feiern wurden im Büscher Gesellschaftshaus jährlich gefeiert. Meistens Geburtstage, aber auch Hochzeitsgesellschaften und Betriebsausflügler haben das persönliche Ambiente genossen. In der Regel waren die Veranstaltungen 50 bis 80 Personen groß, aber an einem denkwürdigen Abend feierten sogar 144 Gäste plus Gospelchor im Gesellschaftshaus. Die absoluten Highlights aber waren für Gudrun Büscher die Hochzeiten ihrer drei Kinder, die sie gerne selbst ausgerichtet hat. Besonders in Erinnerung behalten hat die Bünderin auch einen 50. Geburtstag, der sich als Kinderfeier entpuppte. Denn die zahlreichen Nichten und Neffen des Gastgebers hatten im Saal des Gesellschaftshauses ebenfalls ihren Spaß.

Dass Gäste jeden Alters sich wohl fühlen, war Büscher immer wichtig: „Ich wollte jede Feier so gestalten, dass es für Gastgeber und Gäste perfekt wird.“ Dafür hielt sie stets alle Fäden in der Hand, übernahm persönlich den Service und kochte sogar für einige Büffets selbst. Da wurde an einem langen Wochenende auch mal 36 Stunden gearbeitet. Trotzdem wird Büscher die Arbeit vermissen: Ihr Full-Service-Angebot und den Kontakt zu Menschen, besonders zu den Stammgästen.

Von denen kann sich die Veranstaltungs-Expertin immerhin noch verabschieden. Viele von ihnen schauten bereits bei der seit letzter Woche laufenden Gaststättenauflösung vorbei. „Von Dekoartikeln über Geschirr bis hin zu einem Dampfgarer habe ich noch viel abzugeben“, so Büscher. Dafür öffnet die Bünderin in den nächsten drei Wochen von Mittwoch bis Samstag ein letztes Mal das Gesellschaftshaus. Es würde Gudrun Büscher freuen, wenn mit ihrem Zubehör die Feiern irgendwann an anderen Orten weitergehen.