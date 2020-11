So bunt ist die heimische Vogelwelt

„Jetzt als Rentner habe ich ausreichend Zeit. Gerade in der Corona-Krise ist das ein schönes Hobby, denn man ist alleine unterwegs“, sagt er. Mit seiner Nikon-Kamera und 500er, 600er oder 800er Teleobjektiven zieht er los. So kann er die kleinen Tiere ganz nah heranholen.

Doch warum wartet er im Zelt auf den Eisvogel? „So entdeckt der mich nicht und ich kann ihn besser fotografieren“, erklärt er. 2020 sei ein gutes Eisvogel-Jahr, denn die Winter seien zuletzt nicht so kalt gewesen. „Dann finden die Jungtiere im Winter ausreichend Futter im Wasser“, weiß Döring, der diesen besonders farbenprächtigen Vogel am Hücker Moor und auch im Elsebruch fotografiert hat. Seine Faszination gilt aber nicht nur ihm: Dompfaff, Stieglitz, Kraniche, Rotkehlchen und viele mehr hält er im Foto fest. Dabei setzt er auf Originalaufnahmen – Bildbearbeitung kommt für ihn nicht in Frage. Für einen Topp-Schuss macht er schnell mal 300 Bilder. „Als ich noch mit Filmen fotografiert habe, habe ich natürlich genau überlegt, wann ich den Auslöser drücke“, blickt der Bünder zurück.

Mit seinem Hobby ist er nicht alleine. Auch der Bünder Peter Schubert – den Lesern dieser Zeitung vor allem als Storchenfotograf bekannt – holt sich die heimischen Vögel vor die Linse. Eine Auswahl an tollen Fotos der beiden Männer gibt es auf der Facebook-Seite „Störche im Elsebruch “.