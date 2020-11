„Aktuell gibt es keine Fälle in NRW, ich fürchte aber, dass wir nicht verschont bleiben werden“, sagt Sabine Albersmeier-Oberstucke, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb an der Werfer Straße mit Eierproduktion, Kartoffelanbau, Rindern und Ackerbau mit ihrem Mann und Sohn betreibt.

Seit 2016 haben Oberstuckes Hühner. Sie leben in mobilen Ställen, die mit einem Trecker immer wieder auf neue frische Grünflächen gezogen werden. Drum herum können die Hühner tagsüber im Freien herumlaufen. „Gleich im ersten Jahr haben wir uns damals mit der Vogelgrippe auseinander setzen müssen. Damals mussten die Tiere in den Stall“, blickt die 55-Jährige zurück. Es habe im Kreis Herford damals aber lediglich einen Fund eines infizierten Bussards in Rödinghausen gegeben.

Die Grippe löst Erkältungssymptome bei den Hühnern aus, sie sind matt und sterben nicht selten daran. Kommt es zu einer Ansteckung, müssen alle Tiere im Umkreis – nicht nur die vom eigenen Betrieb – getötet werden, sagt Oberstucke.

In diesen Kästen des mobilen Stalls legen die Hennen ihre Eier – oder machen es sich gemütlich Foto: Kathrin Weege

Übertragen wird die Krankheit durch Wildvögel. „Daher gilt für die Halter immer: Füttern nur im Stall, auch Wasser darf es nur dort geben. Selbst Pfützen auf dem Gelände gilt es zu vermeiden, damit keine Wildtiere daraus trinken“, erklärt die Bünderin. Müssen die Hennen und die wenigen Hähne in den Stall, dann gilt es, sie zu beschäftigen. Damit sie sich nicht gegenseitig aus Langeweile verletzen, bekommen sie Picksteine und Luzerneblöcke. Albersmeier-Oberstucke: „Außerdem haben wir einen Auslauf aus Strohballen, Plane und Ballengittern gebaut. Dann haben die Tiere mehr Platz und Gras unter den Füßen. Wir fahren einfach die Ställe direkt davor.“

Auf dem Grünland gegenüber des Hofes sind die vier mobilen Ställe aufgebaut. Morgens öffnen sich die Türen automatisch, dann wollen alle Hennen auch gerne raus. Abends schließen sie automatisch. Die Hühner haben die Rasse Lohmann Braun und Weiß. Die meisten Tiere sind braun und legen auch braune Eier, die weißen Hennen weiße. Bei den Kunden sind braune Eier beliebter. Fast die komplette Produktion wird im Holzhäuschen auf dem Hof verkauft. Dort kann man sich bedienen und das Geld in einer Box hinterlassen. In der Osterzeit waren die Eier so begehrt, dass sie binnen einer halben Stunde ausverkauft waren.

Etwa 14 Monate sind die Hennen im Legeeinsatz. Dann werden sie geschlachtet und sind tiefgekühlt bei Oberstuckes erhältlich. Die Jungtiere kauft der Betrieb in der Region. Dann sind sie 17 bis 18 Wochen alt und bereits geimpft.