Geldbuße bis zu 4000 Euro möglich

„Im Jahr 2019 wurden 27 Fahrzeuge festgestellt und bearbeitet. Im Jahr 2020 waren es bis heute 28 Fahrzeuge“, informiert sie.

Wird ein solches Fahrzeug entdeckt und der Stadtverwaltung gemeldet, bringen Mitarbeiter des Ordnungsamtes als Erstes sichtbar einen Aufkleber auf dem Wagen an. Darauf steht, dass das Fahrzeug innerhalb von zehn Tagen entfernt werden muss. In einem nächsten Schritt wird dann versucht, den Halter zu ermitteln. Gelingt das, geht ein „Anhörungsschreiben“ raus. Es folgt ein Bußgeldbescheid in Höhe von 250 Euro.

Zeigt das keine Wirkung, wird ein Anschreiben verschickt, indem eine sogenannte Ersatzvornahme – also das Abschleppen – angedroht wird. Danach wird der Termin dafür festgesetzt und der Abschleppauftrag vergeben. Es folgt die Verschrottung. Die Stadt verschickt anschließend Mitteilungen an das zuständige Straßenverkehrsamt, die Polizei sowie den letzten Halter. Der bekommt dann auch einen Kostenbescheid – sofern er überhaupt ermittelt werden konnte. „Die Personal- und Sachkosten, die der Ordnungsbehörde durch die Verfolgung entstehen, liegen bei mindestens 500 Euro pro Fahrzeug. Hinzu kommen noch die Kosten der Verwertung beim Entsorger“, so Greiner-Rietz.

Schrottautos sind übrigens kein rein städtisches Phänomen. „2019 wurden auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchlengern vier Fahrzeuge von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, drei vom Pendlerparkplatz und eins aus dem Gewerbegebiet Oberbehme. Die Kosten beliefen sich auf rund 1040 Euro“, sagt Martina Stallmann, Pressesprecherin der Gemeinde. In diesem Jahr sei es bislang nicht erforderlich gewesen, ein Fahrzeug aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Gleiches gilt für die Gemeinde Rödinghausen. 2020 habe man kein Autowrack entsorgen müssen, so Thomas Klüter, Sprecher der Wiehengemeinde.

Eindeutig ist auch die Rechtslage. Nicht mehr zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge dürfen nicht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden. Wer ein Fahrzeug auf einer öffentlichen Verkehrsfläche zurücklässt, verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung oder die Altfahrzeug-Verordnung. Schrottautos gelten nach Kreislaufwirtschaftsgesetz als „Abfall zur Beseitigung“. Im schlimmsten Fall kann gleichzeitig ein Strafverfahren wegen illegaler Abfallentsorgung gegen den Besitzer eingeleitet werden. Eine Geldbuße von 4000 Euro und mehr ist möglich.