Schäffler kritisiert damit die Antwort der Bundesregierung auf seine Anfrage zum Planungsauftrag für eine schnelle ICE-Verbindung. Darin heißt es, eine Reduzierung der Fahrzeit von heute 48 auf etwa 30 Minuten sei erforderlich, um Taktknoten sowohl in Hannover als auch in Bielefeld realisieren zu können. Das Bundesverkehrsministerium beabsichtige, die Planung des Vorhabens mit der DB Netz AG als Vorhabenträgerin noch in diesem Jahr vertraglich zu vereinbaren.

Schäffler befürchtet in diesem Fall eine Festlegung auf eine Neubaustrecke ab Bielefeld entlang der Autobahn. „Das ist nicht akzeptabel und muss verhindert werden“, fordert Schäffler.

Auch Naturschützer hatten sich gegen eine Neubautrasse ausgesprochen, weil dadurch wertvoller Naturraum in OWL und Niedersachsen betroffen werde. Die Wirtschaft in OWL hat sich immer wieder für eine Lösung stark gemacht, die einen ICE-Halt in Minden auch in Zukunft sicherstellen würde.