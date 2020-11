Bis sechs Grad geht‘s raus

„Die Schüler machen prima mit, keiner nörgelt, dass es raus geht“, sagt Sportlehrer René Finkemeyer. Tanzen biete sich aktuell an ebenso wie Leichtathletik. „Zweiteres haben wir aber schon den ganzen Sommer sehr viel gemacht“, erklärt der Lehrer.

Fünf Klassen sind an diesem Morgen auf dem Schulgelände und absolvieren ihre Sportstunden. Eigentlich wären zwei davon im Hallenbad und drei in der Sporthalle. „Schwimmen entfällt aktuell komplett. Wir versuchen, den Sportunterricht möglichst immer draußen stattfinden zu lassen, wenn es denn das Wetter zulässt“, erklärt Schulleiter Gunnar Woltering. Und das hat einen guten Grund: Die Ansteckungsgefahr soll so gering wie möglich gehalten werden. Und: Wenn in einer Klasse ein Corona-Fall auftritt, dann müssen nur die Schüler, die um den Betroffenen sitzen, in Quarantäne. „Hatte die Gruppe allerdings gemeinsam Sportunterricht in der Halle – das Gesundheitsamt rechnet vom Testtag zwei Tage zurück – dann muss die komplette Klasse in Quarantäne“, erläutert Jens Ransiek, stellvertretender Schulleiter des Freiherr.

Um den Sportunterricht möglichst lange im Freien stattfinden zu lassen – die Grenze liegt bei etwa sechs Grad Außentemperatur – mittel angeschafft: Speedminton, so genannte Headys (damit spielt man mit dem Kopf Tischtennis) und einiges mehr.

Aktuell sei von den Lehrern Kreativität gefragt. „Es ist auch mehr Arbeit, weil man sich eigentlich immer doppelt vorbereiten muss: für den Draußen-Unterricht und dafür, was man macht, wenn das Wetter nicht mitspielt“, meint Finkemeyer.

Auf dem Außenplatz üben die Schüler einzeln das Pritschen mit dem Volleyball. Foto: Kathirn Weege

Die Schule hat die komplette Schülerschaft informiert, dass sie warme Kleidung für den Sport mitbringen sollte. Das Umziehen erfolgt weiter in den Umkleiden – allerdings mit Maske und in Kleingruppen. „Daher dauert das nun länger, es fällt leider Zeit von der Unterrichtseinheit weg“, sagt Ransiek.

Ist das Wetter zu schlecht, gibt‘s zwei Möglichkeiten: Sporttheorie oder Übungen in der Sporthalle, die die Theorie festigen – natürlich immer mit entsprechenden Abständen. Die bei Schülern meist besonders beliebten Mannschaftssportarten wie Basketball sind aktuell aus dem Sportplan gestrichen.

Im überdachten Leichtathletikbereich des Gymnasiums trainieren die Zwölfer aus dem Leistungskurs Sport. Sie machen sich ordentlich warm, dann gehts ans Hürdenlaufen und Springen. „Im LK-Bereich kann man nicht alles weglassen“, sagt Lehrer René Johanning.

Gerade bei Leichtathletik könne man aber gut auf Abstände achten. Die höheren Kurse passen da eigentlich sehr selbstständig drauf auf. Nur gelegentlich weist Johanning Schüler darauf hin, wenn sie die wichtige Regel beispielsweise beim Anstehen an der Sprunggrube doch mal vergessen haben.