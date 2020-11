Wie die Ermittler mitteilen, waren bereits in der Nacht auf vergangenen Donnerstag zwei Glasfronten an einem Maklerbüro an der Wehmstraße durch Steinwürfe beschädigt worden. Zwar hielten die Scheiben der Attacke Stand, jedoch gehen von den Einschlägen deutliche Risse aus. Mittlerweile sind die Beschädigungen abgeklebt.

In der gleichen Nacht war die Eingangstür des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, das in Sichtweite des Maklerbüros liegt beschädigt worden.

An einem Geschäft in der Eschstraße war zudem ein Schaufenster zerkratzt worden. Als möglicher Tatzeitraum wird in diesem Fall der 16. bis 21. November angegeben.

Ein weiterer Tatort liegt außerhalb des unmittelbaren Innenstadtbereichs an der Kurt-Schumacher-Straße in Hunnebrock. Dort hatten Unbekannte am Samstagabend eine Scheibe an einem Privathaus eingeworfen. Die Kurt-Schumacher-Straße liegt nicht weit von der Stauffenbergstraße entfernt, an der in den Morgenstunden des 31. Oktober die DRK-Kita Krempoli fast komplett ausgebrannt war.

Die Ermittlungen der Polizei in allen bekanntgewordenen Fällen von Sachbeschädigungen und Brandstiftungen aus der vergangenen Zeit dauern weiterhin an. Hinweise auf die einzelnen Taten oder die möglichen Täter nimmt die Kripo in Herford unter 05221/8880 entgegen.