Eine Überprüfung der Tasche ergab, dass diese augenscheinlich zur Diakonie in Kirchlengern gehört. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer gab dieser an, dass die Tasche mit persönlichen Gegenständen in einem Pkw der Marke Mini gelegen hat. Dieser war im Verlauf des vergangenen Wochenendes am 22. November an der Brunnenallee auf einem Parkplatz abgestellt worden. Der oder die Täter brachen auf bisher unbekannte Art und Weise das Fahrzeug auf und entwendeten die schwarze Umhängetasche.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Pkw oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.