Chefauto unterm Online-Hammer

Seit Montag vergangener Woche ist das Angebot der Stadt online – und schon mehr als 1900 Mal wurde die Auktion mit dem ehemaligen Kommandowagen der Brandbekämpfer angeklickt, 30 Gebote wurden abgegeben. Sehr zur Freude von Mark Wippersteg, Leiter Ausrüstung und Technik bei der Bünder Feuerwehr. „Das Anfangsgebot lag bei 500 Euro. Jetzt sind wir schon bei 2600 Euro. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.“

Bis vor zwei Monaten noch war der rote Kombi im Einsatz, wurde vom jeweils zuständigen Einsatzleiter der Wehr gesteuert. „Daher heißt es bei uns intern auch Chef-Auto. Dann haben wir den Wagen durch einen VW Tiguan ersetzt“, so Wippersteg, der sich über das große Interesse an dem Daimler schon ein bisschen wundert: „Es ist immerhin kein Feuerwehr-Lkw, sondern ein umgerüstetes Serienfahrzeug.“ Gleichwohl sei der Wagen für sein Alter noch ganz ordentlich in Schuss. Nur knapp 129.000 Kilometer fuhr der Benziner in seinen knapp 16 Dienstjahren auf Bündes Straßen.

„Das Fahrzeug befindet sich in einem für dieses Alter, die Laufleistung sowie die Nutzung in einem entsprechend guten Allgemeinzustand. Kratzer, Dellen und Lackschäden gemäß Alter und Nutzung sind vorhanden“, heißt es in der Auktionsbeschreibung. Und weiter: „Der Lack ist an unterschiedlichen Stellen abgeplatzt bzw. verblichen.“ Der Motor laufe ohne erkennbare Probleme, die nächste Hauptuntersuchung steht erst im Oktober 2021 an.

„Das Auto wurde von uns immer gut gewartet. Als Fahrzeug im städtischen Dienst musste es ja schließlich immer einsatzbereit sein. Und das wissen die Interessenten wahrscheinlich auch“, erklärt Wippersteg. Fest steht: Wenn der Kommandowagen an einen privaten Nutzer geht, muss die feuerwehrspezifische Ausstattung zurückgebaut werden.

„Das Blaulicht muss dann natürlich zum Beispiel runter vom Dach. Die Funkanlage haben wir bereits ausgebaut“, sagt der Feuerwehrmann. Auf Grund der Rückrüstung seien daher gegebenenfalls Bohrlöcher und Ausschnitte vorhanden.

Allerdings habe sich bei Wippersteg auch schon eine Feuerwehr aus einer anderen Kommune nach dem Fahrzeug erkundigt. „Ob die nun mitbieten, weiß ich aber natürlich nicht.“

Gerne werden ausrangierte Einsatzfahrzeuge aber auch von Filmproduktionsfirmen aufgekauft, kommen dann beispielsweise in Action-Serien zum Einsatz. Das sei in Bünde in der Vergangenheit schon mehrfach der Fall gewesen. In beiden Fällen könnten die Sondersignalanlagen dann am Fahrzeug verbleiben.

Erst Anfang vergangenen Jahres hatte die Bünder Wehr ein mehr als 30 Jahre altes Löschfahrzeug online versteigern lassen. Am Ende erlöste das Fahrzeug rund 6000 Euro – bei einem Startgebot von 3000 Euro. Wie auch damals soll nun der Erlös des Chef-Autos wieder in den städtischen Haushalt fließen.

Die Auktion läuft noch bis zum kommenden Montag, 30. November. Der erfolgreiche Bieter muss seinen ersteigerten Wagen dann binnen 14 Tagen bezahlen und abholen.