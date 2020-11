„Gourmet Tempel“ mit 198 Plätzen

Bisher als Ladenlokal genutzt, muss in dem großen Raum nicht allzu viel umgebaut werden. „Ein Windfang ist bereits installiert, die Sanitäranlagen werden erweitert“, erklärt der ausführende Architekt Hubert Knutowski aus Lingen (Emsland) auf Anfrage. Eine entsprechende Inneneinrichtung kommt.

Die asiatischen Betreiber besitzen in Lingen, Wilhelmshaven und Osnabrück – hier bietet das Restaurant 380 Plätze – bereits Gasthäuser. Über das Lokal in Lingen ist Knutowski mit dem Baumeister des Betreibers in Verbindung gekommen. Danach hat er planerisch auch an den anderen Standorten mitgewirkt und sich zudem um die Regelungen mit den Behörden gekümmert. „In Bünde sind alle erforderlichen Genehmigungen bereits eingeholt“, sagt er.

Die Arbeiten an den Räumlichkeiten werden noch ein paar Wochen dauern, meint er. Wann genau das Restaurant, in dem es Büffet an einer langen Tafel und viele frisch zubereitete Speisen geben wird – wirklich an den Start geht, steht noch nicht fest. Noch habe Corona in der Gastronomie alles fest in der Hand.

In dem Gebäude an der Wasserbreite war zuletzt eine Filiale der Bekleidungskette Miller & Monroe untergebracht. Die Schilder weisen noch darauf hin. Diese musste aber im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Die Unternehmensgruppe Denree hatte sich dann für den Standort interessiert und wollte dort einen Denn’s Biomarkt eröffnen. Der konnte dort aber nicht umgesetzt werden, weil im Bebauungsplan der Stadt Bünde in diesem Bereich keine Geschäfte für Lebensmittelverkauf zugelassen sind. Von der Stadt hieß es damals in der Begründung, dass damit ein Überangebot von Lebensmittelläden verhindert werden solle und bereits bestehende Geschäfte geschützt bleiben.