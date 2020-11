Eine entsprechende Information ließ die Rathausmitarbeiterin am Mittwochabend den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses zukommen. Kreisrotkreuzleiter Sven Kampeter, selbst Mitglied in dem Fachgremium, erklärte auf Anfrage, dass ein Statiker die noch stehenden Räume begutachtet habe: „Und da ist wohl nichts mehr zu retten.“ Ein Abrissbagger ist schon seit einigen Wochen damit beschäftigt, Teile der Ruine abzutragen. Auf dem umzäunten Gelände der Kita türmen sich mittlerweile Bauschutt und Überreste der früheren Kita-Einrichtung.

Wie berichtet, hatten Unbekannte am frühen Morgen des 31. Oktober, einem Samstag, eine Mülltonne in der Nähe von Bündes größter Kita (125 Kinder in sechs Gruppen) angesteckt. Das Feuer griff auf den Gebäudekomplex über und zerstörte einen Großteil der Einrichtung. Noch am selben Wochenende machten sich Stadt und DRK daran, eine Notunterkunft für die zu betreuenden Mädchen und Jungen zu finden.

„In einer beispiellosen Aktion waren dafür mehrere Wohnblocks der Bima an der Karl-Arnold- und der Carl-Severing-Straße hergerichtet worden“, führte Karin Schäffer in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses aus. Zurzeit werden in den drei Häusern der ehemaligen Hunnebrocker Britensiedlung rund 100 Kinder betreut. „Und das funktioniert auch recht gut“, so DRK-Leiter Kampeter. Allerdings sei diese Lösung sehr beengt. Und laut der Jugendamtsleiterin werde diese Unterbringung von den zuständigen Stellen auch nur noch bis zum 15. Februar kommenden Jahres geduldet. „Das DRK und die Stadt Bünde sind daher auf der Suche nach weiteren geeigneten Lösungen, um die Übergangszeit bis zur Fertigstellung des Kita-Neubaus – das wird rund ein bis eineinhalb Jahre dauern – zu überbrücken“, so Karin Schäffer.

Aktueller Stand sei derzeit, dass zumindest die Erdgeschosse der drei Britenhäuser auch weiter für eine Betreuung der Kinder in Frage kommen: „Die Nutzung der Obergeschosse wird allerdings problematisch gesehen, so dass nicht alle Kinder dort unterkommen können.“ Daher sehe man sich in alle Richtungen nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten um. Eine Idee sei laut Schäffer, dass man einige Krempoli-Kinder in der DRK-Kita in Südlengern unterbringe. Weitere Überlegungen seien im Gespräch, aber noch nicht spruchreif.

Unter anderem sollte das Thema auch auf einer Vorstandssitzung des DRK am Donnerstagabend auf den Tisch kommen. Bei der Versammlung sollte es zudem um die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens durch das Feuer gehen.

Die Suche der Polizei nach den möglichen Brandstiftern, die auch für weitere Taten in der letzten Zeit in Bünde verantwortlich sein könnten, laufe weiterhin auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Herford nach wie vor unter Telefon 05221/8880 entgegen.