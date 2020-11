.

Und zwar in Form einer saftigen Geldstrafe: 4000 Euro muss der Angeklagte zahlen, darf dazu in den kommenden zwölf Monaten keine Fahrerlaubnis erhalten. Laut Staatsanwaltschaft war der 22-Jährige den Ordnungshütern am 7. Juni gegen 1.40 Uhr das erste Mal in Netz gegangen, als er mit dem Motorroller seines Großvaters auf der Bünder Bahnhofstraße unterwegs war. Das Ergebnis einer knapp eine Stunde später entnommenen Blutprobe wies eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille nach, darüber hinaus Spuren von Kokain.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, griffen den Rollerfahrer allerdings gegen 3.30 Uhr erneut an der Kreuzung Blankener Straße/Bahnhofstraße auf. Alkohol (rund 1,2 Promille) und Betäubungsmittel hatte der Vlothoer zu diesem Zeitpunkt natürlich immer noch im Blut.

Für diese Vergehen hatte ihn die Staatsanwaltschaft im ersten Fall wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, im zweiten Fall wegen vorsätzlicher Trunkenheit und vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein angeklagt.

„Genauso war das alles“, räumte der Angeklagte gleich zu Verhandlungsbeginn ein. Die Amtsrichterin interessierte sich für die Hintergründe der nächtlichen Spritztour des Vlothoers durch Bünde. „Ich hatte ab 20 Uhr Bier getrunken, Kokain und Cannabis konsumiert, wollte später dann einen Kollegen besuchen zum Zocken, Filmegucken und Chillen“, führte der gebürtige Rumäne aus. Mittlerweile, so der Angeklagte, nehme er keine harten Drogen mehr. „Und zwar seit zwei Wochen. Jetzt rauche ich nur noch Zigaretten.“

Nachdem er das erste Mal von der Polizei erwischt worden war, habe er einfach nur noch nach Hause gewollt: „Und ich wollte meinen Opa nicht anrufen. Das hätte Ärger gegeben.“ Doch weit kam der Mann bekanntlich nicht.

In seinem Urteil folgte das Gericht am Ende dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das letzte Wort des Angeklagten: „Ich will jetzt meinen Führerschein machen.“

Übrigens: Am heutigen Freitag muss sich der Vlothoer wegen eines ähnlichen Vorwurfs erneut verantworten – dieses Mal allerdings vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen.