Überkonfessionelles Angebot der katholischen Kirche: Ulrich Martinschledde hält Kurzandachten im Freien in Bünde

Bünde (WB) -

Er geht mit dem tannengrünen Weihnachtsmobil auf Tour und hat die Krippe aus der Holser Kirche im Kofferraum: Wenn in Corona-Zeiten nicht so viele Besucher wie üblich in die Kirchen dürfen, dann kommt Ulrich Martinschledde mit einem Kurzgottesdienst eben zu ihnen nach Hause.