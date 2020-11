Das teilte Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz auf Anfrage mit. Wie berichtet, sind die Vollzeit-Jobs zunächst auf ein Jahr befristet. Die Ausschreibung für die Stellen endete am 15. November. Laut Greiner-Rietz hätten „weit mehr als 50 Personen“ ihr Interesse bekundet und Unterlagen bei der Verwaltung eingereicht: „Das ist schon ein ganze Menge“, kommentiert die Rathausmitarbeiterin.

Der Ordnungsbereich der Kommune war im Zuge der Corona-Krise bereits in einem ersten Schritt personell um vier Personen aufgestockt worden. „Außerdem gibt es einen Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Haus, auf den bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Dabei handelt es sich dann um Tätigkeiten rund um die Nachverfolgung in Fällen von Quarantäne und häuslicher Beobachtung“, so die Rathausmitarbeiterin

Das Auswahlverfahren für die nun ausgeschrieben Stellen im Außendienst laufe nun. Angedacht ist, dass mindestens zwei weitere Mitarbeiter das sogenannte Bonus-Team des Ordnungsamtes verstärken sollen. Es könne aber durchaus sein, dass die Verwaltung am Ende doch mehr Stellen (Durchschnitts-Bruttoverdienst 2900 Euro) einstelle. Das hänge letztlich jedoch vom aktuellen Infektionsgeschehen und der Eignung der interessierten Bewerber ab.

Die neuen Mitarbeiter – die möglichst zeitnah ihre Tätigkeit aufnehmen sollen – sind unter anderem für die Überwachung der Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Schutzverordnung und Hygienekonzepte zuständig. Dazu zählen unter anderem die Kontrolle der Einhaltung von Abstandsregeln oder der Maskenpflicht. Aber auch auch Ordnungswidrigkeiten abseits der Corona-Krise sollen von den künftigen Stadtbediensteten gemeldet werden.