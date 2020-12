Kein „zweites Bielefeld“ erwünscht

Unterm Strich seien es demnach mehrere Faktoren gewesen, die die Rathauschefin veranlasst hätten, die an die Handel Bünde GbR erteilte Genehmigung für die in der Innenstadt aufgestellten Verzehrbuden so kurzfristig zu widerrufen: „Ich habe es mir nicht leicht gemacht und ich hätte es mir anders gewünscht“, beteuert Rutenkröger.

Wie berichtet, hatten die Schausteller ihre in der City verteilten Buden keine 48 Stunden, nachdem sie diese aufgemacht hatten, am ersten Advent auf Geheiß der Bürgermeisterin unverzüglich abbauen müssen.

Vor allem ein Medienbericht sowie der Hype um die Stände in der Bünder City in den Sozialen Medien hätten den Ausschlag gegeben, dass sich Susanne Rutenkröger noch am Samstagabend mit dem Krisenstab des Kreises zu dem Thema beraten habe. „Ich war erstaunt über die Berichterstattung vom vergangenen Samstag und dass die Stände bis zum 31. Dezember in der City bleiben sollten. Ein solcher Termin war nicht abgesprochen.“

In den Sozialen Medien sei daraufhin regelrecht Werbung gemacht worden, nach dem Motto „Kommt alle nach Bünde, hurra es ist Weihnachtsmarkt“, so Rutenkröger. Es habe die Befürchtung bestanden, dass sich die City der Elsestadt mitten im Pandemiegeschehen zu einem Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region entwickele.

„Auf Facebook war auch schon die Rede davon, dass die Abstandsregeln in der Fußgängerzone nicht eingehalten wurden. Und wir haben hier bei uns keine Maskenpflicht“, betont die Bürgermeisterin. Szenen wie beim Black-Friday-Andrang in der Innenstadt von Bielefeld mit zahlreichen Corona-Verstößen habe man vermeiden wollen. Es sei wichtig, Kontakte zu reduzieren, um das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. „Wir müssen unsere Bürger in diesen Zeiten schützen“, so Rutenkröger.

Ursprünglich habe sie die Aktion „Weihnachtliche Bünde“ mit Blick auf das Pandemieentwicklung und nach einer Besprechung mit den übrigen Bürgermeistern im Kreis Herford abgesagt. „Wir hatten uns kreisweite nämlich darauf verständigt, keine weihnachtlichen Aktionen stattfinden zu lassen.“

Schließlich habe die Rathauschefin sich aber mit Handel-Bünde-Geschäftsführer Georg Kruthoff darauf verständigt, eine abgespeckte Version der Adventsmeile ohne Alkoholausschank zuzulassen, die auch eigentlich gar nicht als „Weihnachtliches Bünde“ habe firmieren sollen. Die Genehmigung für die Aufstellung der Verzehrstände resultierte noch von Anfang September, als Susanne Rutenkröger noch nicht im Amt war und die Infektionskurve im Griff schien.

„Damals war das jetzige Pandemiegeschehen noch nicht absehbar.“ Aber auch diese Sondernutzungsgenehmigung sei nur auf Widerruf erteilt und zudem mündlich am vergangenen Mittwoch modifiziert worden – vor allem was die zeitliche Schiene und die Zahl der genehmigten Verzehrstände anging. Auch ein Karussell sei nicht genehmigt worden.

Rutenkröger betont, dass es ihr wichtig sei, Schausteller und Einzelhändler zu unterstützen: „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir aktuell in besonderen Zeiten leben. Bevor eine nicht steuerbare Situation wie in Bielefeld entsteht, galt es, eine Entscheidung zu treffen und das habe ich am Sonntag dann getan.“ Allen Beteiligten sollte bekannt gewesen sein, dass die Sondernutzungserlaubnis jederzeit widerrufen werden könne. „Ich weiß nicht, was da mit den Schaustellern kommuniziert wurde“, so Rutenkröger.

Sie erklärt, dass es nach dem Abbau der Stände nicht nur Kritik gegeben hätte, sondern die Verwaltungschefin auch positive Reaktionen auf ihre Entscheidung bekommen habe.