Die Feuerwehr rückte umgehend mit 40 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache sowie der Löschzüge Bünde-Mitte und Hunnebrock aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen.

Es seien keine Menschen gefährdet gewesen, sagte Löschzugführer Klaus Obermann, der die Leitung des Einsatzes innehatte. Unter schwerem Einschutz rückte die Feuerwehr ins Haus vor, gleichzeitig kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Wie in solchen Fällen üblich, hatte die Feuerwehr den diensthabenden Schornsteinfegermeister verständigt, in diesem Fall Dieter Nunnenkamp. Der wurde mit der Drehleiter bis über den Schornstein gehoben. „Für solche Fälle haben wir spezielles Werkzeug. Mit einer schweren Kugel, die an einer Kette befestigt ist, konnte der Schornstein gereinigt werden“, so Nunnenkamp. In dem Schornstein sei Ruß in Brand geraten. „Zu dieser Jahresfest, wenn viele Menschen coronabedingt ganztags zuhause sind, werden mehr Kaminöfen in Betrieb genommen als üblich. Ich gehe davon aus, dass wir noch häufiger mit derartigen Bränden zu tun haben werden.“ Der entsprechende Kaminofen sei fürs Erste still gelegt worden.

Gegen 17.20 Uhr hatte die Feuerwehr alles unter Kontrolle und rückte ab.