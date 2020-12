Schule der Zukunft wird teuer

Um zu erfahren, wie der Stand der Dinge in Bünde ist, hat die Verwaltung einen Medienentwicklungsplan in Auftrag gegeben. Der setzt sich nicht nur mit Endgeräten wie Tablets, Laptops, PCs, Beamern und Präsentationsgeräten auseinander, sondern untersucht auch die digitale Netzinfrastruktur, sprich LAN und WLAN.

Einen ersten Zwischenstand hat Gutachter Karsten Steinkühler vom Beratungsbüro für Kommunen und Regionen Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch aus Halle/Westfalen dem Schulausschuss präsentiert. Generell gebe es für Bünder Schüler bereits vielfach eine gute Ausstattung mit mobilen Endgeräten. Allerdings seien Präsentationstechnik und Endgeräte ungleich verteilt. Sprich: Einige Schulen haben mehr davon als andere.

Als positiv wertete Steinkühler, dass man sich auf die Nutzung von iServ als pädagogische Plattform geeinigt habe. Was die Internetanbindung betreffe, konnten weiterführende Schulen auf Leitungen mit 400 bis 600 Mbit/s zugreifen, Grundschulen teilweise auf 100 Mbit/s. Bei letzteren sei somit noch Luft nach oben. Nicht flächendeckend sei der Netzausbau von LAN und WLAN.

Wenn die Zahl der Endgeräte kontinuierlich zunimmt, muss es auch jemanden geben, der sie wartet. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung an Schulen werden vorhandene Strukturen immer komplexer. „Der Betreuungsaufwand wächst, die Anforderungen steigen“, sagt Steinkühler. Er rät, für den sogenannten Support drei Stellen zu veranschlagen, eine weitere für die Koordination.

In seinem Zwischenbericht gab Steinkühler der Stadt auch etliche Empfehlungen. So sollte zur Verbesserung der Internetanbindung auf Glasfaser gesetzt werden und ein flächendeckendes WLAN in allen Schulen vorhanden sein. Auch die PC-Räume sollten erneuert werden – hier habe er einige „alte Schätzchen“ entdeckt.

Wichtig sei auch der Wissensaufbau. Hier benötigten die Grundschulen besondere Unterstützung. Für Lehrer sollten Fortbildungsseminare angeboten werden. Und die Schulen sollten untereinander zusammenarbeiten und sich regelmäßig auf Leitungsebene austauschen.

Zum Nulltarif gibt es eine digitale, zukunftsorientierte Schullandschaft aber nicht. So veranschlagte Steinkühler die jährlichen Kosten für einen Zeitraum von 2020 bis 2024 mit etwa 1,275 Millionen Euro.

Dass der Ausbau des WLANs und eine bessere Netzanbindung an Bünder Schulen dringend erforderlich ist, verdeutlicht die Tatsache, dass es aktuell beispielsweise am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (FvSG) massive Probleme mit dem Internet gibt. Wahrscheinlicher Grund: die steigende Zahl an Endgeräten, die auf iServ zugreifen. „Das zeigt uns, wie wichtig der Breitbandausbau ist“, sagte Schulamtsleiter Thomas Clausing vor den Ausschussmitgliedern.

Man setze hier auf den Ausbau des Glasfasernetzes in Kooperation mit dem Kreis Herford. Von Seiten des Kreises sei mit Blick auf die Situation an Schulen die Antwort gekommen, dass die Bildungseinrichtungen priorisiert würden.