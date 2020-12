.

Ein hüfthoher Nikolaus, geschmückte Christtannen und Lichterketten sorgen vor Webers Haus an der Hörsterheide 24 gerade für weihnachtliche Atmosphäre. Dazu duftet es nach gebrannten Mandeln und heißem Kinderpunsch. Die kleine Getränkehütte und eine Gulaschkanone hat der Schausteller direkt auf seinem Privatgrundstück aufgebaut. „Das ist erlaubt, mit dem Ordnungsamt ist alles abgeklärt“, sagt der 29-Jährige wohl auch mit Blick auf den abrupten Abbau der Verzehrbuden in der Bünder City am ersten Adventssonntag.

Eigentlich hätte auch Weber in diesem Jahr aus seinem Stand in der Innenstadt Heißgetränke verkauft. „Aber das ging ja nicht. Und das verstehe ich ja auch. Irgendwas machen wollte ich aber trotzdem. Mir war echt langweilig.“ Also fackelte Weber nicht lange, baute seine Bude vor seinem Grundstück auf. Vor allem Spaziergänger, die in der ländlichen Idylle des Bünder Außenbezirks unterwegs sind nutzen sein Angebot. Neben Glühwein und Kinderpunsch bietet er heißen Kakao, Eierpunsch und Lumumba an. Am Stand gibt’s nebenan gibt’s Erbsensuppe und eben gebrannte Mandeln.

Natürlich wird auf die mittlerweile üblichen Abstands- und Hygieneregeln geachtet: Ein Verzehr von Getränken und Speisen ist somit in einem Umkreis von 50 Metern nicht gestattet. „Aber man kann auch mit dem Auto vorfahren und etwas kaufen“, sagt Weber, der einen Teil seines Verkaufserlöses an die Evangelische Jugendhilfe Schweicheln spenden will: „Und zwar jeweils 50 Cent pro verkauftem Heißgetränk und jeder Portion Suppe oder Mandeln sowie einen Euro pro verkaufter Flasche Beerenwein.“ Mit dieser Spendenaktion wolle er Kinder bedenken, die es nicht eben einfach im Leben hätten, erklärt der Unternehmer.

„Diese Aktion ist für uns ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagt Jan-Michael Gruhn von der Ev. Jugendhilfe Schweicheln. Als Gastronom sei Patrik Weber einer von vielen Menschen, die mit den Folgen der Corona-Krise am meisten zu kämpfen hätten. „Umso bewundernswerter ist es, in diesem Moment noch daran zu denken, andere zu unterstützen.“ Das Geld komme vor allem Kindern und Jugendlichen in der Region zu Gute, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können und in Wohngruppen oder Pflegefamilien leben. „Dank der Hilfe von Unterstützern wie Patrik ist es möglich, dass wir zum Beispiel tolle Kreativ- und Bewegungsangebote für unsere Kinder und Jugendlichen schaffen können“, erklärt Gruhn. Neben Kindern und Jugendlichen kümmert sich die Jugendhilfe Schweicheln um Familien aus dem Kreis Herford sowie junge Erwachsene, die Unterstützung bei der Schul- oder Berufsausbildung brauchen.