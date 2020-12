Mehr Nutzer, mehr Autos

Ob die alte Halle saniert oder gleich eine neue gebaut werden soll, war jetzt Thema im zuständigen Schulausschuss. Dabei diskutierten die Kommunalpolitiker über drei mögliche Varianten.

Variante 1 sieht vor, dass die vorhandene Einfachsporthalle zwar instand gesetzt, aber grundsätzlich wie gehabt erhalten bleiben soll. Bei der zweiten Variante soll die vorhandene Einfachsporthalle abgerissen und durch den Neubau einer Einfachsporthalle ersetzt werden. Die dritte Variante sieht ebenfalls einen Abriss vor. Die alte Halle soll aber durch den Neubau einer Zweifachsporthalle ersetzt werden.

Die Kosten für eine Komplettsanierung des bestehenden Gebäudes beziffert die Stadtverwaltung mit etwa einer Million Euro. Da es sich um Arbeit in einem Bestandsgebäude handeln würde, müsste man sich aufseiten der Stadt keine Gedanken über immissionsschutzrechtliche Auswirkungen machen – kurz gesagt, in dieser Hinsicht würde alles beim Alten bleiben.

Die Kosten für Variante 2 hat die Stadt mit etwa 2 bis 2,4 Millionen Euro veranschlagt, für Variante 3 sind es schon 4 bis 4,5 Millionen Euro.

Aus Sicht der Stadtverwaltung sprechen etliche Argumente für Variante 3. Der Neubau einer Zweifachsporthalle würde dazu führen, dass der Sportunterricht für alle Realschüler künftig vor Ort, auf dem Gelände der Realschule Mitte, stattfinden könnte.

Derzeit verhält es sich so, dass die Realschule für den Sportunterricht von Montag bis Freitag die Sporthalle des BTW belegen muss. Für die Schüler bedeutet das jedes Mal eine Hin- und Rückfahrt mit dem Bus. Mit dem Neubau einer Zweifachsporthalle würde das entfallen, zudem hätte die neue Sportstätte eine deutlich bessere Umweltbilanz. Weiterer Nebeneffekt: Außerhalb der Schulzeiten könnte auch der Freizeitsport von einer zweiten Halleneinheit profitieren.

So positiv Variante 3 im ersten Moment auch klingt – eine neue Zweifachsporthalle hätte einige weitreichende Folgen – , so würde eine größere Halle naturgemäß mehr Platz auf dem Schulgelände beanspruchen, vorhandene Freiflächen dadurch verkleinern. Unter anderem müssten bestehende Außensportanlagen neu geplant werden. Weitaus gewichtiger sind aber sogenannte Immissionen. Im Klartext: Eine größere Halle zieht mehr Besucher an. Und die brauchen auch mehr Parkplätze. Deshalb sollte bereits im Vorfeld geprüft, ob der Bau einer solchen Halle sich überhaupt realisieren lasse, so die Verwaltung.

Seine Fraktion würde die dritte Variante bevorzugen, sofern es keine Probleme bei der Umsetzung gebe, sagte Wolfgang Pohl (SPD). Auch die FDP signalisierte ihre Zustimmung für die Zweifachsporthalle. Für die Fahrten zur BTW-Sporthalle würde zu viel Unterrichtszeit draufgehen, so Ernst Tilly. Der Liberale wollte zudem wissen, wie lange man auf ein Immissionsgutachten warten müsse. Eine erste Einschätzung werde bis zur nächsten Ausschusssitzung vorliegen, informierte Olaf Schürmeyer vom Gebäudemanagement der Kommunalbetriebe Bünde (KBB).

Bei der Abstimmung votierten die Kommunalpolitiker einstimmig dafür, dass zunächst insbesondere mit Blick auf immissionsschutzrechtliche Aspekte eine gutachterliche Prüfung erfolgen soll. Liegt dieses Gutachten vor, soll die Schulkonferenz beteiligt werden. Anschließend soll die Angelegenheit neu beraten werden.