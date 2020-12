Verbotene Stopps an Drive-In-Briefkästen

„Früher war alles ganz einfach. Man fuhr auf den Parkplatz, hielt kurz vor den Postboxen, schmiss die Briefe ein und konnte sofort wieder weiterfahren. Das war praktisch“, erinnert sich die Bünderin zurück. Dann aber brauchte das Unternehmen an seiner Filiale an der Bismarckstraße mehr Stellflächen für Autos. „Dort wurde eine Halle gebaut und der Platz der damaligen Autofahrer-Briefkästen fiel weg“, so die Frau.

Die Folge: die drei gelben Kästen wurden direkt an den Bürgersteig vor der Postfiliale versetzt. „Das ist ungeschickt hoch drei. Viele Leute haben sich schon über diese Lösung beschwert. Nun muss man sein Auto auf dem Parkplatz abstellen. Der ist aber ständig überfüllt. Also muss man schlimmstenfalls auf die Stellflächen am Freibad ausweichen und dann erst über die Bismarckstraße laufen“, echauffiert sich die Leserin dieser Zeitung.

Zudem hat sie ein weiteres Problem mit dem neuen Standort der ehemaligen Drive-In-Kästen ausgemacht: „Viele Fahrer, die es eilig haben, stoppen ihre Autos nun direkt auf dem dortigen Radweg vor den Briefkästen, steigen dann aus laufen um ihr Fahrzeug und werfen dann ihre Post dort ein. Das interessiert die gar nicht, ob die da stehen dürfen oder nicht“, ärgert sich die Frau, der solche Haltemanöver auf der nicht allzu breiten Bismarckstraße ein Dorn im Auge sind: „Außerdem ist das doch gefährlich für Radler.“ Und zudem gilt dort ohnehin ein striktes Halteverbot. Ihre Idee: „Direkt an der neu gebauten Halle wäre genug Platz, um die Briefkästen dort wieder aufzustellen und wieder für Autofahrer attraktiv zu machen.“

Von diesem Vorschlag hält man bei der Deutschen Post allerdings recht wenig. „Zumal es vom Grundsatz her bei uns gar keine Autofahrer-Briefkästen gibt. Auch die in Bünde waren nie so konzipiert, dass man dort aus dem Fahrzeug heraus seine Post einwerfen kann“, sagt Unternehmenssprecher Rainer Ernzer. Zudem: Die „Drive-In-Kästen“ am alten Standort seien zigmal von umgefahren worden. „Schon aus diesem Grund war der Platz dort ein Nachteil.“ Außerdem betont Ernzer, dass „wir es leider nicht allen Recht machen können“. Er meint: „Egal, wo wir die die Kästen aufstellen: Es gibt immer positive und negative Reaktionen. Zudem komme es auch immer darauf an, für welche Stelle die Post eine Genehmigung zum Aufstellen der Kästen bekomme. „Für den jetzigen Standort haben wir eine Genehmigung. Und dort bleiben sie auch.“ Dass nun Kunden den Radweg mit ihren Autos versperren würden sei zwar unglücklich. „Und natürlich sollen die das auch nicht tun. Aber auch wenn die Kästen woanders stünde, gäbe es irgendwelche Probleme.“

Die Leserin hat für sich zumindest eine Lösung gefunden. „Ich kann es einrichten, dass ich meine Post erst spät abends dort einwerfe. Dann ist der Parkplatz leer. Aber dennoch sehe ich selbst dann noch Autofahrer, die auf dem Radweg halten und fluchend ihre Briefe in die Kästen werfen.“