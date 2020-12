„Am Freitagmorgen haben wir uns kurzfristig zu diesem Schritt entschieden. Wir sind überzeugt, dass wir das mit unserem aktuellen Hygienekonzept gut durchziehen können“, ist Christoph Lanvers, Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Modehauses überzeugt. So seien an den Kassen nicht nur großzügige Wartezone eingerichtet worden, damit der coronabedingte Mindestabstand eingehalten werden kann. „Wir haben außerdem Sonderkassen aufgebaut und am Eingang gibt es eine Hygieneampel, die auf rot springt, sobald die maximal zugelassene Kundenanzahl erreicht ist“, sagt Lanvers.

3500 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet das Kaufhaus, 175 Kunden dürfen sich dort somit gleichzeitig aufhalten. Da der Besucherandrang in „normalen“ Jahren enorm ist, hat sich Lanvers dazu entschieden die Verbreitung der Werbung für den Wäschemarkt einzuschränken. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet, wollen aber dieses Mal nicht, dass es zu Menschenschlangen vor dem Geschäft kommt“, sagt der Geschäftsführer. Für die Bünder und den unmittelbaren Umkreis wolle man den Markt aber auch in diesem Jahr anbieten. „Uns haben bislang täglich Anrufer erreicht, die wissen wollen, wann es losgeht“, so Lanvers. Um einem zu großen Kundenandrang vorzubeugen, wurden zudem die Öffnungszeiten des Modehauses ausgeweitet: „Montags bis samstags öffnen wir nun eine halbe Stunde früher, also schon um 9 Uhr. Unter der Woche schließen wir jeweils um 18.30 Uhr, samstags um 18 Uhr.“

Neben den besonderen Wäscheangeboten gibt es im Modehaus für die Dauer des Marktes auch einen 20-prozentigen Rabatt auf Oberbekleidung, der auch für bereits reduzierte Ware gilt. „Und normalerweise hatten wir immer die Regel, das die zumeist als Weihnachtsgeschenk gekauften Waren bis Silvester auch wieder umgetauscht werden können. Mit Blick auf den Lockdown wird diese Frist natürlich verlängert. Da sind wir kulant“, informiert Christoph Lanvers. Auch die Dauer des Marktes, der für gewöhnlich Anfang Februar endet, könnte sich bei einer zwischenzeitlichen Schließung des Geschäfts verlängern.