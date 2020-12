Eigentlich hätte die Nordmanntanne in der Notunterkunft des Kindergartens in den ehemaligen Britenhäusern in Hunnebrock aufgestellt werden sollen. „Der war von Matthias Wibbeler gestiftet worden. Aber in den Übergangsräumen der Kita war nicht genug Platz und vor den Häusern wollten wir ihn auch nicht aufstellen“, sagt DRK-Kreisleiter Sven Kampeter. Gemeinsam mit dem Bünder Dietmar Zentner vom Verein Auxilium kam ihm daher die Idee zu einer Auktion.

Dafür schmückten die Kita-Kinder die Weihnachtsbaum liebevoll. „Deko und Kugeln dafür haben uns die Bünder Recyclingbörse und der CVJM-Kleiderladen in Rödinghausen zur Verfügung gestellt“, erklärt Sven Kampeter.

Nach einem Aufruf in der Presse konnten telefonisch Gebote abgegeben werden. Und die ersten Interessenten ließen nicht lange auf sich warten. Als die stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Weidlich dann einen Anruf vom Hunnebrocker Combi-Markt erhielt, stockte ihr kurz der Atem: 450 Euro bot der Verbrauchermarkt gemeinsam mit Karlchens Backstube. Die Bäckereikette betreibt eine Zweigstelle in dem Combi-Markt an der Engerstraße „Ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Das zweithöchste Gebot hatte bei 120 Euro gelegen.“

Somit steht fest, der Weihnachtsbaum bleibt in Hunnebrock. „Er wird auch im Combi-Markt aufgestellt. Wir finden dafür schon einen Platz“, sagt Michael Gocalek, zuständiger Gebietsleiter der Supermarktkette. Es sei dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit gewesen, zu helfen und die Kita, die am 31. Oktober von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden war, zu unterstützen. Gocalek: „Unsere Mitarbeiter fühlen sich der Einrichtung verbunden. Die Eltern vieler Kinder, die dort betreut werden, sind unsere Kunden. Man kennt sich. Und auch die Verantwortlichen von Karlchens Backstube haben nicht gezögert, und sich an unserem Gebot beteiligt.“ Und auch mit einer weiteren Aktion will der Combi-Markt die DRK-Einrichtung unterstützen. „Wir verkaufen ab sofort handgemachte Christbaumkugeln. Eine kostet 2,50 Euro und der gesamte Erlös soll an die Kita Krempoli gehen“, sagt der Gebietsleiter.

DRK-Kreisvorsitzender Wolfgang Koch zeigt sich von der regen Anteilnahme gerührt: „Es ist jeden Tag eine tolle Erfahrung, wie groß die Hilfsbereitschaft ist.“ Und die erreicht die Bünder sogar aus dem mehrere hundert Kilometer entfernten Magdeburg. Unternehmer Romuald Frejno, dessen Vater Johann in Bünde einst eine Autowerkstatt besaß, hat seine Unterstützung angeboten. So will er das DRK mit Baumaterial und Büromöbeln unterstützen. Der Kontakt zu Frejno war über Dietmar Zentner zustande gekommen.