Haareschneiden schon ab 6 Uhr

Die Inhaber der Salons sind noch am Sonntag aktiv geworden, haben Mitarbeiter und Kunden informiert und die Öffnungszeiten verlängert. „Wir haben erst mal entschieden, auch am Montag zu öffnen. Als erstes habe ich die Kunden mit Terminen für die nächsten Tage angerufen und die Termine vorverlegt. Die Kunden sind froh und dankbar, dass sie jetzt noch drankommen“, sagt Sabine Bergmeier, Inhaberin von „Magic Style“ in der Wasserbreite 42. Auch viele Kunden mit Termin hätten sich bereits am Sonntag von sich aus gemeldet.

Alle Mitarbeiterinnen sind gestern am traditionell eigentlich freien Montag kurzfristig angetreten, um möglichst viele Kunden kurz vor dem Weihnachtsfest noch zu bedienen. Dafür nehmen sie auch verlängerte Öffnungszeiten in Kauf. „Wir öffnen jetzt von 6 bis 22 Uhr“, erklärt Bergmeier.

Nicht viel anders sieht es bei „Passion of Hair“ in der Holser Straße 42 aus, auch dort wurden die Kollegen informiert und gestern kurzfristig geöffnet, gearbeitet wird ebenfalls von frühmorgens bis 22 Uhr.

„Wir sind schon ausgebucht“, meldete am Montag „Creativ Hair“ in der Bahnhofstraße 78. Gewöhnlich können dort auch Kunden ohne Termin vorbeikommen, aber der Ansturm ist jetzt einfach zu groß.

Währenddessen ist die Bünder Fußgängerzone zwar noch nicht völlig überfüllt, vor einigen Geschäften bilden sich aber Schlangen. Für den ersten Tag der Woche absolut ungewöhnlich. Vor dem Bünder Modehaus warteten die Kunden bereits vor Geschäftsöffnung auf Einlass. „Weil ab Mittwoch die meisten Läden zu sind, werden die Kundenströme komprimiert. Teilweise durften wir keine weiteren Leute mehr hereinlassen“, berichtet Geschäftsführer Christoph Lanvers.

Um das Einkaufsgeschehen zumindest etwas zu entzerren, ließ er das Modehaus am Montag länger geöffnet, ansonsten wäre um 18.30 Schluss gewesen. „Solange wir noch Kundenfrequenz haben, werden wir das Geschäft auch am Dienstag länger auflassen. Wir werden niemanden herauswerfen. Spätestens um 20 Uhr werden wir aber auf jeden Fall schließen, auch mit Rücksicht auf unsere Mitarbeiter“, so Lanvers.

Weitere Geschäfte in der Stadt haben ihre Öffnungszeiten bis zum Lockdown ebenfalls ausgedehnt und sind bis 20 Uhr für ihre Kunden da, etwa der Fashionstore, Zeitgeist oder „Der Kochladen“, die auf Facebook darauf aufmerksam machen.

Zwar äußert Handel Bünde-Geschäftsführer Georg Kruthoff durchaus Verständnis für die von Bund und Ländern zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens verfügten Ladenschließungen ab Mittwoch. Mit Blick auf den dadurch ausgelösten Ansturm auf die Läden meint er aber auch: „Das ist schon unglücklich alles. Wer eigentlich erst kurz vor dem Fest seine Geschenke kaufen wollte, muss das jetzt tun. Die Innenstädte sind nun übervoll.“

Ihm wäre lieber gewesen, die Läden hätten noch einige Tage länger aufhaben können: „Das hätte den Publikumsverkehr entzerrt.“ Für den Bünder Einzelhandel stelle sich der Lockdown laut Kruthoff schwierig dar. „Der Dezember ist der stärkste Verkaufsmonat. Der wird nun halbiert. Ich habe die Sorge, dass das eine oder andere Geschäft das alles nicht überleben wird. Dann verschwindet die Angebotsvielfalt aus der Innenstadt“, befürchtet der Handel-Bünde-Chef einen weiteren Abwärtstrend.

Das Bünder Modehaus hat auf die Schließung während des Lockdowns daher noch anderweitig reagiert. „Einkaufsgutscheine können auch ab Mittwoch bis zum Fest noch telefonisch oder per Mail bestellt werden. Und wir liefern die dann auch aus“, sagt Christoph Lanvers.