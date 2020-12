Gerüstet für den nächsten Starkregen

In der Straße Im Obrock hatte es einen Firmenkomplex, in dem eine Spedition und mehrere kleine Unternehmen ihren Sitz hatten, schwer getroffen. Bis zum Bauch standen die Feuerwehrleute im schlammigen Nass und pumpten Wasser ab. Noch gravierender waren die Schäden im Freizeitbad Aqua Fun. Der Markbach war über seine Ufer getreten, hatte das Außenbecken um fast einen Meter überflutet und wahre Berge von Schlamm hinterlassen. Auch die Kellerräume mit den Pumpen und Filteranlagen waren voll gelaufen.

Spätestens seit diesem verheerenden Regen steht der Hochwasserschutz auf der politischen Agenda in Kirchlengern. So wurde der Markbach abschnittsweise renaturiert, der Durchlass unter der Straße Im Obrock deutlich erweitert.

Jetzt soll ein weiteres Projekt in Angriff genommen werden: Im nördlichen Bereich der Straße Am Hallenbad will die Gemeinde zur Entlastung der Mischwasserkanalisation aus den Bereichen Nachtigallenweg, Am Hallenbad und teilweise Finkenweg einen Staukanal bauen. Bei der Mischwasserkanalisation aus diesem Bereich, die in Richtung Obrock entwässert, habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Kanäle für den Starkregenfall einfach zu klein sind und dann im Bereich Obrock den dortigen Mischwasserkanal überlasten, lautet die Begründung der Verwaltung.

Um diese Situation zu entschärfen, seien verschiedene Varianten untersucht worden. Als wirtschaftlichste habe sich die Errichtung eines Staukanals im nördlichen Bereich der Straße Am Hallenbad, etwa in Höhe des Neubaus Aqua Fun, ergeben. Die Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen. Entsprechende Haushaltsmittel sind in den Haushaltsentwurf aufgenommen worden; die konkrete Ausführung war bislang nach Inbetriebnahme des neuen Aqua Fun geplant.

Allerdings gibt es einen Haken – und der ist den Verantwortlichen nun aufgefallen. Sollte das Aqua Fun in Betrieb genommen sein, wäre beim Bau des Staukanals aufgrund seiner Größe eine aufwendige und kostenintensive Sicherung der Tiefbauarbeiten erforderlich. „Dies gilt es nach Möglichkeit zu vermeiden“, teilt die Verwaltung mit.

Das sei allerdings nur möglich, wenn der Staukanal errichtet werde, bevor das Gebäude des Aqua Fun angefüllt wird. Dazu müssten allerdings die Kanalbauarbeiten nicht zuletzt wegen Lieferfristen der nicht alltäglichen Kanalrohre und der Einplanung in den Bauablauf des Aqua Fun zusammen mit den Straßenbauarbeiten Am Hallenbad ausgeschrieben werden, heißt es. Dadurch gerät die Gemeinde etwas in Zeitdruck. Nach dem derzeit gültigen Terminplan sind die Straßenbauarbeiten nämlich im März und April 2021 vorgesehen, sodass die Ausschreibung spätestens in der ersten Januarhälfte erfolgen muss. Die benötigten Mittel stehen im Haushalt 2020 bereit. Dies gilt allerdings nicht für die Mittel des Staukanales – immerhin 150.000 Euro.

Der Rat soll in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember, über dieses Thema beraten. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht vor, dass der Staukanal zusammen mit den Straßenbauarbeiten auszuschreiben ist. Die Mittel sollen überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.