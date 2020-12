Das gab Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger während der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt. Neben der Durchsetzung und Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen sollen sie auch das Sicherheitsgefühl der Bünder stärken. Wie berichtet, hatte die CDU eine Anfrage an die Verwaltungschefin gestellt, wie diese auf die Brandstiftungs- und Vandalismusvorfälle der vergangenen Woche reagieren wolle.

Die Verstärkung des Ordnungsdienstes – des sogenannten Bonus-Teams – und die damit einhergehende Ausweitung der Präsenzzeiten sei nur ein Baustein dafür gewesen, wie Rutenkröger ausführte.

Zusätzlich hatte die Bürgermeisterin bereits Anfang November das Gespräch mit der Leitung der Bünder Polizeiwache gesucht. Bei dem Dialog zwischen Verwaltung und Ordnungshütern sei demnach unter anderem vereinbart worden, gemeinsame Aktionen – etwa Streifengänge oder Schwerpunktkontrollen – durchzuführen.

„Außerdem wird die bereits bestehende Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Stadt durch einen zusätzlichen Informationsaustausch aufgewertet“, betonte Rutenkröger. Und weiter: „Der Informationsfluss war in der Vergangenheit leider etwas eingeschlafen, wurde aber nun wieder reaktiviert.“

Die Rathauschefin betonte, dass die Bürger davon ausgehen könnten, dass die Polizei die jüngsten Vorfälle ernst nehme und die Präsenz auch von zivilen Kräften in Bünde ausgeweitet habe.

Ein weiterer Antrag der Bünder Christdemokraten, der auch auf die Randalevorfälle der jüngsten Zeit abzielt, war in der Ratssitzung noch nicht aufgegriffen worden. Fraktionschef Martin Schuster hatte angeregt zu prüfen, an welchen Stellen in Bünde eine Kameraüberwachung zur Prävention von Gewalt, Vandalismus und Drogenkriminalität sinnvoll eingesetzt werden könne.