Bünder Jugendamt zieht bald um

Zunächst steht aber der Umzug auf dem Plan. Laut der Rathausmitarbeiterin laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 30 Mitarbeiter sind betroffen.

Bereits im letzten Sommer hatte der Stadtrat mehrheitlich grünes Licht für eine Anmietung von Räumen in der Geschäftsimmobilie des Investors Amandla gegeben. Dort ist derzeit neben Woolworth eine Filiale der Drogeriekette Rossmann untergebracht. Die millionenteuren Umbauarbeiten an dem Komplex sind bislang noch nicht komplett abgeschlossen.

Im Vorfeld der politischen Entscheidung für einen Umzug hatte Hauptamtsleiterin Henriette König seinerzeit anhand einer Raumbedarfsanalyse die Gründe für die von der Stadt vorgeschlagene Anmietung erläutert. Demnach benötige die Verwaltung dringend mehr Platz hinsichtlich wichtiger Faktoren wie der Bürger- und der Mitarbeiterfreundlichkeit. König: »Wir sind seit 2016 immer wieder von Kollegen in der Sache angesprochen worden.« Eine umfangreiche Untersuchung habe ergeben, dass Stadtverwaltung und Kommunalbetriebe kurz- bis langfristig 14 weitere Büros benötigen würden.

Ein Argument dafür, dass ausgerechnet das Jugendamt seinen bisherigen Standort wechseln soll, liefert Stadtsprecherin Greiner-Rietz: „Die Barrierefreiheit in dem bisherigen Gebäude war nicht gegeben. Dabei weist gerade das Jugendamt eine hohe Publikumsfrequenz auf.“

Die Mietdauer für die 30 Büros im Woolworth-Komplex beläuft sich übrigens auf zehn Jahre. Offiziell will die Stadt zu den Kosten dafür zwar keine Angaben machen. Das Volumen des Zehnjahresvertrags soll nach Informationen dieser Zeitung allerdings rund 1,1 Millionen Euro betragen.

Greiner-Rietz ist sich sicher, dass die durch den Umzug frei gewordenen Büros an der Ortstraße wieder zügig belegt sein werden: „Dort könnten zunächst Abteilungen mit wenig Besucherverkehr einziehen.“ Denkbar wäre zudem, dass in dem Gebäude Räume für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen bereitgestellt werden könnten. Bislang hatten die Parteien für ihre Treffen immer Räumlichkeiten im Bünder Rathaus genutzt. „Seit der Wahl haben wir nun zwei neue Fraktionen im Rat. Von daher ist der Raumbedarf dort auch gestiegen“, so die Stadtsprecherin. Sie betont zudem, dass man sich verwaltungsseitig mittelfristig einen Abriss der in die Jahre gekommenen Immobilie, die lange Zeit als Wohnhaus genutzt wurde, vorstellen könne.