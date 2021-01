„Impfungen in Pflegeheimen sind sinnvoll“

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer muss zwei Mal gespritzt werden, um einen vollständigen Schutz gewährleisten zu können. Nach einer ersten Gabe erfolgt eine zweite 21 Tage später. Laut Dr. Hermann Lorenz werde dem Körper durch den Impfstoff – vereinfacht ausgedrückt – eine Information an die Hand gegeben, die es ihm ermögliche, Antikörper gegen das Coronavirus zu bilden. Kommt man dann mit dem echten Coronavirus in Kontakt, könne es der Körper schneller erkennen und Abwehrmechanismen in Gang setzen.