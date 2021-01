Die Wiesen und Feldwege an der Sachsenstraße/Ecke Ernst-Reuter-Straße im Elsebruch standen am Sonntagmorgen tief unter Wasser. Schuld war ein Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wurde diese gegen 6.30 Uhr über den Rohrbruch informiert. Während Notdienst-Mitarbeiter für die Energie- und Wasserversorung Bünde (EWB) das Wasser von der Straße abpumpten, sperrte die Polizei die Straße in dem Gewerbegebiet.

Die Arbeiter legten am Vormittag die betroffenen Wasserleitungen frei, dichteten sie provisorisch ab und schütteten diese zunächst mit Sand zu, damit die in dem Gewerbegebiet ansässigen Betriebe – betroffen waren unter anderem das DRK und McDonalds – zunächst wieder mit Wasser versorgt werden konnten. Nach Auskunft eines McDonalds-Mitarbeiters habe der Betrieb in dem Schnellrestaurant in dieser Zeit aber ohne Einschränkungen weiterlaufen können. Die restlichen Betriebe waren am Sonntag ohnehin nicht geöffnet. Auch einige Haushalte in Ennigloh und Hüffen sollen einige Zeit ohne Wasser gewesen sein. Am Montag soll dann alles erneut freigelegt und für eine langfristige Lösung gesorgt werden.

Die Levison- und Osnabrücker Straße waren von dem Rohrbruch nicht betroffen. Hier konnte der Verkehr wie gehabt weiterlaufen. Betroffen war in erster Linie eine Wiese an der Ernst-Reuter-Straße sowie der nebenliegende Feldweg, der zum DRK führt.