Sicherheitsdienst bringt Biontech-Pfizer-Wirkstoff

„Das tat kein Stück weh. Ich habe nichts gemerkt“, sagt Britta Langewitz. Die Einrichtungsleiterin ist die Erste, die von Dr. Ivo Hüttemann einen Pieks in den Arm erhält. Mit Kollege Alexander Sacilo und weiteren Mitarbeitern der Gemeinschaftspraxis Diekmann-Hense aus Bünde kümmert sich der Mediziner um die Gabe der Impfpräparate von Biontech und Pfizer.

Bereits am vergangenen Freitag hatten Hüttemann und Sacilo ihren ersten Impf-Einsatz in einem Seniorenheim – an der Werre-Residenz in Löhne. „Von 12 bis 21.30 Uhr waren wir dort, haben so um die 100 Impfungen verabreicht“, erklärt der 29-Jährige. Mit dem Impfen könne man eigentlich binnen zwei Stunden fertig sein: „Aber es muss ja auch einiges an Formalitäten beachtet werden. Dokumente und Impfbögen müssen ausgefüllt werden. Fehlt ein Kreuz, muss man manchmal Rücksprache mit den zuständigen Betreuern oder Bevollmächtigten der Heimbewohner halten. Das zieht sich natürlich hin.“

Die Impfungen am Montag werden allesamt im kleinen Kioskraum im Haus Illumina verabreicht. Arzthelferin Sabina Niemann bereitet dort die Impfdosen vor. In einem Kühlschrank werden die Fläschchen mit dem Wirkstoff kurz zwischengelagert. Niemann gibt zunächst 1,8 Milliliter Kochsalz in die Ampullen mit dem Wirkstoff, um ihn zu verdünnen. „Dann wird das ganze zehnmal geschwenkt und gut durchmischt, bevor die Spritzen aufgezogen worden“, sagt Hüttemann.

Elena Löwen und Alexander Sacilo kümmern sich derweil um den Schreibkram, tragen die Impfungen in die Impfpässe ein. Hüttemann: „Normalerweise geschieht so was mit einem Stempel. Bei der Corona-Impfung wird aber alles händisch eingetragen. Neben dem verimpften Wirkstoff wird die Chargennummer des Präparats vermerkt.“

Während in der Bünder Einrichtung so gut wie alle Bewohner – sie sind zwischen 60 und 98 Jahre alt – geimpft werden, verzichten doch einige der Angestellten auf die Spritze. „Vor allem Jüngere, die noch einen Kinderwunsch haben, haben Vorbehalte gegen das Präparat. Vielen ging die Entwicklung einfach zu schnell. Sie befürchten mögliche Nebenwirkungen und verzichten daher“, erklärt Britta Langewitz. Die 56-Jährige selbst ist froh, dass es mittlerweile überhaupt einen Impfstoff gebe: „Das ist der richtige Schritt, der Pandemie endlich Herr zu werden. Ich will endlich mal wieder meine ganze Familie treffen.“

Die Einrichtungsleiterin betont, dass alle ergriffenen Schutzmaßnahmen, um einen Covid-19-Ausbruch im Haus Illumina zu verhindern, bislang gut gegriffen hätten. Auch wenn das nicht immer für alle Beteiligten einfach gewesen sei. „Einige Angehörige wollten sich im Sommer beispielsweise nicht an die Einschränkungen halten, haben sich mit unseren Bewohnern dann an unserem Gartentor getroffen. So was geht natürlich nicht und musste von uns unterbunden werden.“

Seit einigen Wochen darf man das Heim zudem nur nach einem negativen Corona-Schnelltest betreten. „Das war mein Weihnachtsgeschenk“, sagt Langewitz. Wie sinnvoll diese Maßnahme sei, habe sich rasch gezeigt: „Wir hatten vor drei Wochen eine Praktikantin hier. An ihrem ersten Tag musste sie einen obligatorischen Corona-Schnelltest machen“, erinnert sich Britta Langewitz. Der Test fiel positiv aus – und das Praktikum der jungen Frau somit ins Wasser.

In 21 Tagen werden Ivo Hüttemann und seine Kollegen wieder in der Einrichtung an der Herforder Straße anrücken. „Dann folgt die zweite Dosis der Schutzimpfung“, so der Mediziner. Bereits am Mittwoch geht er mit seinem Team in Bünde erneut auf „Impf-Tour“. Dann ist das Jacobi-Haus dran. Selbst ist der 29-Jährige übrigens noch nicht geimpft: „Ich bin erst bei der zweiten Impfwelle dran“, sagt er.