Fünf junge Männer dringen Samstagnacht in leer stehendes Gebäude an der Wasserbreite ein – Polizei ermittelt

Bünde (WB) -

Weil sie am Wochenende in ein leer stehendes Gebäude in Bünde eingestiegen sind, haben fünf junge Leute nun Ärger mit der Polizei am Hals. Die Begründung, warum sie sich in dem Haus aufhielten, wirkt mehr als kurios.