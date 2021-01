Beim Tatort handelt es sich um einen Hof, der sich hinter einem Wohnhaus befindet. Auf dem Hinterhof stehen mehrere Gitterboxen, in denen die Katalysatoren gelagert wurden. Die Täter nahmen das Diebesgut aus einer Box und flüchteten. Der Besitzer hatte die Katalysatoren das letzte Mal am Dienstagabend gegen 23 Uhr gesehen und am Mittwoch dann den Diebstahl festgestellt. Der Wert der erbeuteten Katalysatoren wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und ist auf der Suche nach Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeugen im Bereich der Wilhelmstraße aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Kripo Herford zu melden.