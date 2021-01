Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (149), Spenge (45), Bünde (68), Löhne (117), Vlotho (47), Enger (26), Rödinghausen (51), Hiddenhausen (37) und Kirchlengern (26).

Zudem gibt es zwei weitere Todesfälle zu vermelden. Es handelt sich dabei um eine 90-jährige Frau aus einem Altenheim in Herford sowie um eine 73-jährige Frau aus Rödinghausen. Landrat Jürgen Müller spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus. „Sehr viele Menschen müssen in diesen Zeiten Abschied von einem geliebten Menschen nehmen, den sie an dem Corona-Virus verloren haben. Ihr Verlust ist für uns alle eine Mahnung, umsichtig und verantwortungsvoll zu bleiben. Nur gemeinsam können wir die Menschen schützen, die diesen Schutz am meisten benötigen“, so der Landrat. Im Kreis Herford gibt es insgesamt 89 Todesfälle, wobei 80 an Corona und 9 mit Corona gestorben sind

Derzeit werden 65 Patienten mit einer COVID-19-Infektion (davon 41 aus dem Kreis Herford) stationär in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt. Hiervon werden 17 Patient*innen intensivmedizinisch betreut, elf davon sind beatmungspflichtig. (Anm. Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patient*innen aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen).

Im Kreis Herford sind bisher 3.313 Menschen geimpft worden. Seit Ende Dezember sind über 30 mobile Pflegeteams, bestehend aus einem Arzt und ein bis zwei Helfern, im Kreisgebiet unterwegs. Über 1780 Bewohner*innen in Altenheimen sowie 1530 Mitarbeitende im Pflegebereich erhielten bisher eine Impfung. Das meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Demnach sind in Westfalen-Lippe bisher 102.410 Menschen geimpft worden.