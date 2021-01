Knöllchen-Rekord trotz Corona

Rund 3000 gebührenfreie Stellflächen gibt es in der Bünder Innenstadt. Ein Großteil davon konzentriert sich auf die zwei großen Arealen an der Laurentius- und an der Pauluskirche. Auf diesen Plätzen können Autofahrer ihre Fahrzeuge wochentags im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr drei Stunden lang kostenlos abstellen – wenn sie denn ihre Parkscheiben auslegen und auch richtig einstellen.

„Die Überwachung des ruhenden Verkehrs obliegt der Straßenverkehrsbehörde mit ihren Politessen. Lediglich in den Außenbezirken oder zu besonderen Anlässen und Zeiten ist das Bonus-Team des Bünder Ordnungsamtes im Rahmen seiner Kontrollfahrten angehalten, auch derartige Verstöße zu ahnden“, erklärt Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz.

Allerdings: Im Corona-Jahr waren die großen City-Parkplätze vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr teils komplett verwaist. Wo in „normalen Jahren“ kaum eine freie Parkbox zu bekommen ist, stand wochenlang nur eine Handvoll Autos.

Zudem war die Parkraumüberwachung seinerzeit auch über Wochen heruntergefahren worden: „Kontrolliert wurde zwar auch. Geahndet wurden zeitweise aber nur besonders schwerwiegende Verstöße, etwa wenn Feuerwehrzufahrten blockiert waren oder Autos auf Gehwegen geparkt und andere behindert haben“, sagt die Rathaussprecherin.

Erst im Mai wurde die Ahndung der Parkvergehen wieder intensiviert: Nachdem die Geschäfte wieder aufgemacht hatten, wieder mehr Menschen in die Fußgängerzone kamen und sich Bürger wiederholt über sogenannte Langzeitparker beschwert hatten.

Wie lässt sich also trotz dieser niedrigen Frequenz auf den innerstädtischen Stellplätzen der neue Knöllchen-Rekord erklären? Bei der Stadtverwaltung hat man da zumindest eine Idee. „Ausschlaggebend für die höheren Einnahmen im Haushaltsjahr 2020 könnte der Bußgeldkatalog gewesen sein. Der hatte allerdings nur eine kurze Gültigkeitsdauer – wegen einer fehlerhaften Rechtsgrundlage“, meint Doris Greiner-Rietz.

Allerdings seien die Strafen für einige Verstöße, wenn auch nur für einen überschaubaren Zeitraum, drastisch angehoben worden. Wer etwa vergessen hatte, die Parkscheibe hinter seiner Windschutzscheibe auszulegen, musste mit einer schriftlichen Verwarnung in Höhe von 20 Euro rechnen – das waren 10 Euro mehr als vorher.

Gleiches galt wenn die Parkscheibe falsch eingestellt oder die Parkzeit überschritten wurde. Wer zudem regelwidrig auf einem Gehweg geparkt hatte und dabei erwischt wurde, musste 55 statt bisher 20 Euro zahlen.

Von daher kann man wohl davon ausgehen, dass der jüngste Bünder Knöllchen-Rekord dieses mal länger bestehen bleibt.