Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 71- und eine 89-Jährige aus einem Altenheim in Vlotho, eine 85-Jährige aus einem Altenheim in Rödinghausen und einen 83-Jährigen aus Bünde. Die aktuell 492 infizierten Personen (zwei mehr als am Vortag ) verteilen sich auf Herford (125), Spenge (42), Bünde (56), Löhne (98), Vlotho (41), Enger (20), Rödinghausen (53), Hiddenhausen (29) und Kirchlengern (28).

Derzeit werden 61 Patienten mit einer Covid-19-Infektion (davon 45 aus dem Kreis Herford) in den Krankenhäusern im Kreis behandelt. Hiervon werden 14 intensivmedizinisch betreut und 12 beatmet. In fünf Kitas sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um 2 Infektionen bei Kindern und 3 beim Kita-Personal.