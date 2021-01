Der Kreis Herford meldet zudem 59 neue bestätigte Infektionen. Derzeit gibt es kreisweit 528 aktuell bestätigte Fälle, ein Plus gegenüber dem Vortag von 36.

Bei den an beziehungsweise mit dem Virus gestorbenen Menschen handelt sich um eine 82-jährige Frau aus Kirchlengern, einen 67-jährigen Mann aus Vlotho und einen 50-jährigen Mann aus Löhne. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 97. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (129), Spenge (41), Bünde (65), Löhne (110), Vlotho (44), Enger (25), Rödinghausen (55), Hiddenhausen (29) und Kirchlengern (30).

In 20 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe gibt es insgesamt 118 Infektionen bei Bewohnern beziehungsweise Patienten und 65 bei Beschäftigten. 54 Patienten (am Vortag 61) werden in den Krankenhäusern im Kreis Herford behandelt. Hiervon werden 12 intensivmedizinisch betreut, 10 davon werden beatmet.

In fünf Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Betroffen sind 3 Kinder und 4 Mitarbeiter.