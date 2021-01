Gegen 7.15 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Rödinghausen mit ihrem Citröen Belingo am Donnerstagmorgen, 21. Januar, die Borriesstraße in Richtung Kreisel. Als sie in den Kreisel einfahren wollte, übersah sie den von links kommenden und kreuzenden Radfahrer. Der 34-Jährige war von der Dünner Straße kommend bereits in den Kreisel eingefahren.

Der Citröen erfasste den Bünder am Hinterrad, so dass dieser zu Boden stürzte und sich im Rippenbereich verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.