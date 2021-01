Irritation über Vergabe für Impftermine

Die Überlastung der Buchungssysteme für die Schutzimpfungen schaffte eine unruhige Lage und viel Verunsicherung bei den Bürgern, heißt es aus dem Herforder Kreishaus. Das habe auch zu einem massiven Anstieg an Anrufen beim Bürgertelefon geführt. Viele hätten Rat gesucht, weil sie am Telefon und im Online-Portal nicht durchkamen. Dabei sei es in den Gesprächen oft zu emotionalen Reaktionen gekommen – von Wut bis hin zu Verzweiflung und Traurigkeit. Das komplizierte Online-Anmeldeverfahren sei auch kritisiert worden.Dienstag hätten sich die Fragen zu Problemen bei der Terminvergabe für die Zweitimpfung gehäuft. Landrat Jürgen Müller findet es äußerst unglücklich, dass so viele Menschen, die dringend einen Termin vereinbaren möchten, auf so viele Schwierigkeiten stoßen: „Es sind insbesondere die Älteren, die sich durch die Impfungen neue Lebensqualität versprechen. Sie möchten häufiger ihre Familie sehen oder sich mit Freunden treffen. Für viele dieser Menschen ist es der lang ersehnte Ausweg aus der sozialen Isolation. Es sollte nicht sein, dass diese Hoffnung durch die Schwierigkeiten bei der Terminvergabe auf die Probe gestellt wird.“Der Landrat moniert: „Die Kreise und kreisfreien Städte informieren die Bürger trotz kurzfristiger und unzureichend durchdachter Planänderungen des Landes so gut es geht. Umso ärgerlicher ist es dann, dass die Kritik an überlasteten Systemen und komplizierten Anmeldevorgängen bei uns vor Ort ausgefochten wird.“