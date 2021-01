Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag, 26. Januar, zu einem Brand am Frühlingsweg in Bünde gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine kleine Holzhütte in Brand, die sich vor einem umzäunten Bereich eines Kindergartens befindet.

Die Hütte wird als Lagerraum für die Kindertagesstätte genutzt, in dem Spielgeräte und Holzmöbel aufbewahrt werden. Durch das Feuer wurde die Hütte vollständig beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.