An diesem Standort soll die Herforder Einrichtung mit der Hochschule für populäre Kirchenmusik in Witten zusammengeführt werden. Mit den Umzügen möchte die Landeskirche beide Einrichtungen in Zukunft wirtschaftlicher betreiben. Dazu ist sie wegen absehbar sinkender Kirchensteuereinnahmen gezwungen, führte Landeskirchenrat Dr. Vico von Bülow in der Synode des Kirchenkreises Herford aus.

In Herford stoßen diese Pläne auf Widerstand. Die Kreissynode folgte einem Antrag von Pfarrer Bodo de Vries, wonach die Landeskirche aufgefordert wird, mit einem endgültigen Beschluss zu warten, bis die Herforder Einwände ausreichend geprüft worden seien. Zu diesen von de Vries aufgezählten Einwänden zählt unter anderem die Sorge vor einer Austrocknung der kirchenmusikalischen Arbeit in den Gemeinden des Kirchenkreises und darüber hinaus. Sie würden in hohem Maße von den Impulsen profitieren, die von der Hochschule ausgingen.

Die Landeskirche Westfalen-Lippe wird aller Voraussicht nach im März über die Verlegung der beiden kirchenmusikalischen Hochschulen entscheiden.