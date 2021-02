Reitsport Exklusiv schließt Ende März

„Die Immobilie ist bereits wieder vermietet. Es wird allerdings kein Reitsport-Geschäft mehr sein“, sagt Udo Wellmann, Inhaber des Gebäudes. Was genau dort hinein kommt, verrät er noch nicht. „Es ist noch etwas früh. Zum 1. April erfolgt die Übergabe, dann wird noch zwei Monate umgebaut, bevor im Sommer eröffnet werden soll“, erklärt Wellmann.

Bisher hatten Reitsportgeschäfte an diesem Standort – er umfasst 1400 Quadratmeter, davon sind 900 Quadratmeter Verkaufsfläche – nicht den rechten Erfolg.

So eröffnete in dem damals neu gebauten Komplex 2007 der Laden Jump. 2009 folgte Château – ein Geschäft mit weiteren Niederlassungen, die auch heute noch existieren – anschließend war Reitsport Exklusiv sieben Jahre dort ansässig. „Eines des Hauptprobleme ist, dass heute vieles im Internet gekauft wird, die Beratung vor Ort aber gerne in Anspruch genommen wird. Corona hat die OnlineProblematik noch verschärft“, so Wellmann, der betont, dass Exklusiv immer pünktlich die Miete gezahlt habe und nicht in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Der Standort Sachsenstraße habe dauerhaft allerdings scheinbar nicht das einbringen können, was sich die Geschäftsführung Exklusiv bei der Eröffnung erhofft habe.