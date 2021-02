Kostenexplosion bei Kassenhäuschen

Aus vertraulichen Unterlagen, die dem WESTFALEN-BLATT vorliegen, geht hervor, dass der Vereinsvorstand am 15. September 2020 einen entsprechenden Antrag bei der Stiftung eingereicht hatte. Ende November kam die Zusage der Sparkasse, die „Erweiterungsmaßnahmen an der Minigolfanlage am Ennigloher Dustholz“ mit einem Betrag von exakt 53.783,19 Euro zu fördern. Allerdings gibt es eine Auflage: So muss Ennigloh aktiv einen Pachtvertrag mit der Stadt Bünde – ihr gehört die Minigolfanlage – über zehn Jahre nachweisen. Dafür hat der Stadtrat aber bislang noch kein grünes Licht gegeben, obwohl das Thema bereits auf der politischen Agenda stand. Und zwar in der Dezembersitzung des Gremiums – allerdings im nicht-öffentlichen Teil der Ratszusammenkunft.

Damals hatte UWG-Mann Jörn Döring beantragt, eine Entscheidung zu vertagen: „Ich sehe keine Dringlichkeit.“ Zwar bekam er im Vorfeld für seine Anregung keine Mehrheit. Eine Entscheidung fiel in der Angelegenheit aber dennoch nicht. Die Ratsparteien wollten das Thema intern noch mal erläutern, sagen Insider.

Ob das etwas mit den ausgeuferten Kosten für den Hüttenbau zu tun hat, ist aber unklar. Konkret teilte die Stadtverwaltung den Lokalpolitikern in den nicht-öffentlichen Sitzungsunterlagen mit: „Der Bau des Kassenhäuschens durch den Verein Ennigloh aktiv ist erheblich teurer geworden als geplant.“ Eine Nachfinanzierung sei unumgänglich. Die Verwaltung erachte die von der Sparkassen-Stiftung an eine Förderung geknüpfte Verlängerung des Pacht- und Nutzungsvertrags für das Minigolf-Gelände daher als „wünschenswert“.

Fest steht laut den vertraulichen Ratsdokumenten: Die Stadt hatte selbst – und das ist kein Geheimnis – 30.000 Euro bereitgestellt. Bedingung dafür war nach Angaben von Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz, dass die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme gesichert sei. Und ein entsprechendes Konzept habe der Verein damals auch vorgelegt. 12.000 Euro steuerte Ennigloh aktiv selbst zum Projekt bei, eine Privatperson gab 1000 Euro, die Sparkassen-Stiftung überwies Ende Mai vergangenen Jahres 3000 Euro auf das Vereinskonto.

Allerdings würden diese Beträge nicht mal die Kosten für das eigentliche Kassenhäuschen – ohne Baunebenkosten, notwendige Pflaster- und Anschlussarbeiten – decken. Unterm Strich bleibt ein dickes Minus für den Betreiberverein, das auch die Stadt nicht übernommen hätte. „Der Verein ist allein verantwortlich für den Bau, die Unterhaltung des Kassenhäuschens und sämtliche weitere mit dem Bau im Zusammenhang stehende Verpflichtungen“, stellt Rathaussprecherin Greiner-Rietz klar.

Stattdessen erklärte sich die Sparkassen-Stiftung bereit, das Defizit zu decken. Die Entscheidung des zuständigen Kuratoriums fiel nach Angaben von Sparkassen-Sprecher Peter Platz am 18. November. Aber dürfte das Geld überhaupt fließen? Denn laut den Förderrichtlinien der Stiftung – sie unterstützt vorrangig gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Jugendamateursport, Natur- und Umweltschutz, Jugendpflege und -hilfe, Kunst und Kultur sowie behinderte Menschen und Altenhilfe – sei eine Förderung „für bereits begonnene oder abgeschlossene Maßnahmen“ grundsätzlich ausgeschlossen.

Allerdings war der Antrag von Ennigloh aktiv über den 54.000-Euro-Zuschuss erst im September, also Monate nach Fertigstellung der Hütte eingegangen. Platz: „Die Förderrichtlinien der Stiftung der Sparkasse Herford sehen eine Förderung nach Beginn eines Projektes grundsätzlich nicht vor. Einzelfallentscheidungen sind möglich. Im Fall von Ennigloh aktiv erfolgte die erste Zusage vor Beginn der Umsetzung des Projektes.“

Damit meint der Sparkassen-Sprecher die Überweisung im Mai 2020. Der dazu korrespondierende Antrag des Vereins sei bereits im Oktober des Vorjahres eingegangen. Geführt wird die Unterstützung der Baumaßnahme laut Peter Platz übrigens unter dem Stiftungszweck „Kunst und Kultur“.

Die Förderung des Kassenhäuschenbaus sei das Projekt, das die Stiftung 2020 mit dem dritthöchsten Förderbetrag ausgestattet habe. Lediglich für das Gestaltungsprojekt „Alte Gerberei“ in Enger (300.000 Euro) und die Sanierung der Bünder BTW-Sporthalle (118.000) seien höhere Summen ausgeschüttet worden. Insgesamt seien 2020 kreisweit 54 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 590.000 Euro unterstützt worden.

Über die Verlängerung des Pachtvertrags soll nun der Stadtrat voraussichtlich am 25. März entscheiden.

Der Vorstand von Ennigloh aktiv will sich zu der Kostenexplosion beim Hüttenbau und ob er sich bei dem Projekt möglicherweise finanziell überhoben hat mit Verweis auf das noch laufende Verfahren übrigens nicht äußern. „Wir wollen in der Sache allerdings Anzeige gegen Unbekannt stellen. Es kann nicht sein, dass vertrauliche Daten, die wir der Sparkasse und der Stadt Bünde zur Verfügung gestellt haben, an die Öffentlichkeit gelangt sind“, moniert Vereinsvorsitzender Thorsten Mailänder gegenüber dieser Zeitung.