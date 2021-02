Schützen verlieren ihr Vereinsheim

Eine Ära geht zu Ende. Für viele Schützen ist das sicher der Moment, um sich an all die schönen Feste und Ereignisse zu erinnern. Der Mitgliederschwund in den vergangenen Jahren hat es vielen Vereinen schon schwer gemacht, die Pandemie nicht minder.Da trifft es die Schützen aus Südlengern hart, wenn sie nun ihr Vereinsheim aufgeben müssen.Toll aber, dass der Vorstand nicht den Kopf in den Sand steckt und nach Lösungen sucht und bereits mit anderen Vereinen im Gespräch ist. Kathrin Weege