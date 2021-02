Informanten droht ein Ordnungsgeld

Bünde (WB) -

Dass vertrauliche Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil einer Ratssitzung publik geworden sind, will Bündes Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger nicht so einfach hinnehmen. In der nächsten Zusammenkunft des Gremiums am 25. März soll das Thema noch mal auf den Tisch kommen.